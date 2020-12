Miley Cyrus a été d’humeur réfléchie alors qu’elle donne des détails sur les raisons pour lesquelles son mariage avec Liam Hemsworth a pris fin, d’autant plus qu’elle « aime toujours » son ex.

La chanteuse de 28 ans s’est ouverte à Howard Stern mercredi dans son émission de radio SiriusXM, parlant franchement de son mariage de six mois avec l’acteur Liam, 30 ans.

Elle a blâmé le fardeau financier de « tout perdre » dans un incendie à leur domicile à Malibu en 2018, ce qui les a poussés à se marier pour surmonter le traumatisme de ce qui s’est passé.

Miley a maintenant admis que c’était une grosse erreur, se mariant chez elle à Nashville le 23 décembre 2018.

Le chanteur a déclaré: « Nous étions ensemble depuis 16 ans. Notre maison a brûlé. Nous étions comme, fiancés – je ne sais pas si nous avons vraiment pensé que nous allions nous marier.

«Mais quand nous avons perdu notre maison à Malibu – qui, si vous écoutez ma voix avant et après le feu, ils sont très différents et le traumatisme a vraiment affecté ma voix.

« Et j’étais en fait en Afrique du Sud, donc je ne pouvais pas rentrer à la maison, et comme, mes animaux étaient attachés à un poteau sur la plage. »

Miley a continué: « J’ai tout perdu. J’ai eu des polaroids d’Elvis, comme au premier rang, transmis de – j’ai eu quelques mamies pour me donner leurs polaroids Elvis.

« Je suis toujours devenu ami avec les grand-mères de mes amis pour pouvoir obtenir les produits des artistes que j’aime. »

Parlant de ses pertes, Miley a déclaré: «J’en avais tellement et tout était parti, chaque chanson que j’avais écrite était dans cette maison.

«Chaque photographie de moi que mes parents m’avaient donnée, tous mes scripts, j’ai tout perdu.

Parlant de ce moment, le chanteur de Midnight Sky a ajouté: « Ce qui n’est pas anormal, beaucoup d’animaux font cela et finissent par mourir, comme les cerfs courent dans la forêt.

« Vous êtes attiré par cette chaleur et moi étant une personne intense et ne voulant pas m’asseoir avec elle, et ne voulant pas y aller, vous savez, ‘Qu’est-ce qui pourrait être utile à ce sujet?' »

Miley a avoué: « Je me suis simplement accrochée à ce qu’il me restait de cette maison, qui était moi et lui. Et je l’aime vraiment et l’aimais très, très, beaucoup et je l’aime toujours. »

Six mois après son mariage, Miley a été photographiée en train d’embrasser l’ex de Brody Jenner, Kaitlynn Carter, alors qu’elle était en vacances au lac de Côme en Italie.

Sa séparation d’avec Liam a été annoncée et deux semaines plus tard, il a demandé le divorce.

Elle a ajouté: «Il y avait trop de conflits… quand je rentre à la maison, je veux être ancrée par quelqu’un.

«Je ne me lance pas dans le drame ou dans les combats.»

