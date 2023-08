Miley Cyrus affirme qu’elle travaillait selon un horaire exigeant de 12 heures à « 12 ou 13 ans »

Miley Cyrus parle franchement de son horaire de travail exigeant lorsqu’elle a joué dans la série Disney Channel « Hannah Montana » lorsqu’elle était jeune adolescente.

L’ancienne star de Disney a détaillé son itinéraire exténuant en tant qu’adolescente dans la partie 12 de sa série TikTok « Used to Be Young ».

« 5h30 ?! » S’exclama Cyrus en lisant une liste des engagements d’une journée. « J’ai probablement 12 ou 13 ans. Vendredi 5 janvier, 5h30 – coiffure et maquillage à mon hôtel. 7h00 – on vient nous chercher. 7h15 – je suis aux informations. 7h45 – J’ai une autre interview en direct. 8h15 – une autre interview. 8h45 – une autre interview. 9h30 à 11h – réunion avec les rédacteurs, retour à l’hôtel.

La chanteuse de « Flowers » a continué à lire son emploi du temps chargé sur une tablette et a partagé qu’elle avait eu plusieurs interviews supplémentaires après les précédentes jusqu’à 18h00, ainsi que des séances photo supplémentaires.

Après sa réservation vendredi, Cyrus, aujourd’hui âgé de 30 ans, a dû rentrer chez lui, pour ensuite revenir à temps pour reprendre le tournage de « Hannah Montana » lundi.

« Je suis beaucoup de choses, mais la paresse n’en fait pas partie. Donc, je pense que cette fille mérite des vacances d’été sans fin », a-t-elle ajouté sur les réseaux sociaux.

On entend une autre personne dans l’arrière-plan de la vidéo dire : « C’étaient vraiment les quatre prochaines années de votre vie ».

La section des commentaires a afflué avec le soutien de Cyrus.

« Cet horaire était INSANE pour quiconque, spécialement pour un enfant », a écrit un utilisateur.

Un autre commentaire disait : « Pas étonnant qu’elle ait tellement fini quand Hannah Montana a fini. »

« Tu as vraiment abandonné ton enfance pour nous, je suis tellement contente que tu sois là [an] des vacances d’été sans fin et une vie pour soi-même », a commenté un fan.

La semaine dernière, Cyrus a lancé une nouvelle série TikTok, « Used To Be Young », dans laquelle elle a évoqué les moments clés de son enfance qui l’ont conduite à la célébrité alors qu’elle approche la trentaine.

Dans la sixième partie de sa série, l’interprète de « The Climb » a révélé que les tournées avaient des conséquences néfastes sur sa santé et que les exigences liées au fait de se produire sur la route étaient tout simplement trop élevées.

« Le spectacle ou la compétition ne dure peut-être qu’une journée, et c’est ce que les gens ne comprennent pas vraiment aux tournées. Le spectacle ne dure que 90 minutes, mais c’est votre vie », a expliqué Cyrus sur les réseaux sociaux.

« Si vous performez à un certain niveau d’intensité et d’excellence, il devrait y avoir une quantité égale de récupération et de repos. »

Cyrus n’a pas tourné depuis sa tournée Bangerz 2014.

La première vidéo de la chanteuse de « Wrecking Ball » a présenté la série à ses plus de 18 millions de followers sur TikTok et a montré Cyrus expliquant de quoi parlerait la série.

« Parfois, j’ai l’impression que ma vie a commencé avec la naissance d’Hannah Montana. Mais avant Hannah, il y avait Miley », peut-on lire en légende. « Mon fantasme était d’éclairer le monde avec des rires, de la musique et des moments emblématiques qui durent au-delà de ma vie. Des décennies plus tard, je continue de remplir mon objectif grâce à l’amour de mes fans. »