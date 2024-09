Miley Cyrus accusée d’avoir copié un morceau de Bruno Mars dans sa chanson « Flowers » : procès

Miley Cyrus est poursuivie en justice dans le cadre d’un nouveau procès concernant les similitudes présumées entre son tube de 2023 « Flowers » et le morceau de 2013 de Bruno Mars « When I Was Your Man ».

Selon la plainte, obtenue par PEOPLE et déposée auprès d’un tribunal de Los Angeles le lundi 16 septembre, Tempo Music Investments — qui détient une part des droits d’auteur du tube de Mars après avoir acquis le catalogue musical de l’auteur-compositeur Philip Lawrence — allègue que beaucoup « ont reconnu les similitudes frappantes » entre les deux chansons lors de la sortie de « Flowers ».

« Il est indéniable, compte tenu de la combinaison et du nombre de similitudes entre les deux enregistrements, que « Flowers » n’existerait pas sans « When I Was Your Man » », indiquent les documents, ajoutant que « Flowers » « reproduit de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et lyriques » du morceau de Mars.

Bruno Mars et Miley Cyrus sont photographiés aux Grammy Awards 2018.

« En conséquence, le plaignant intente cette action pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction, de la distribution et de l’exploitation non autorisées par les défendeurs de « When I Was Your Man » », ajoute la plainte.

Tempo Music Investments cite également les auteurs-compositeurs de « Flowers », Gregory Hein et Michael Pollack — qui ont écrit le morceau avec Cyrus — parmi les nombreux défendeurs, aux côtés de Sony Music Publishing et Apple, dans le procès. Mars n’est pas cité comme plaignant dans le dossier.

La plateforme d’investissement affirme dans les documents qu’elle a acquis « les droits d’auteur » du tube de Mars – qui a été écrit par le chanteur, 38 ans, Lawrence, 44 ans, Ari Levine et Andrew Wyatt – « vers 2020 ».

Parmi les accusations, la plainte stipule que « la ligne vocale d’ouverture du refrain de ‘Flowers’ commence et se termine sur les mêmes accords que la ligne vocale d’ouverture du couplet de ‘When I Was Your Man’ ».

Tempo Music Investments veut que Cyrus, 31 ans, et les accusés cités dans la plainte cessent de reproduire, de distribuer ou d’interpréter en public « Flowers ». La société réclame également des dommages et intérêts, mais le montant reste à déterminer.

Les représentants de Cyrus et Mars n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de PEOPLE.

Miley Cyrus aux Grammy Awards 2024.

Le procès intervient après que Cyrus a remporté le prix du disque de l’année aux Grammy Awards 2024 pour « Flowers » le 4 février. Elle a également remporté le prix de la meilleure performance solo pop pour le morceau.

Le 13 janvier, Cyrus a célébré le premier anniversaire de la sortie de l’hymne de l’empowerment, en partageant quelques photos en noir et blanc d’elle-même et, comme il se doit, une fleur, sur Instagram.

« Il y a un an aujourd’hui, « Flowers » a commencé à rendre les gens heureux et cela me rend heureuse. Je t’aime. Merci », a-t-elle écrit, avant de terminer le message par « XO MC ».

La piste a passé huit semaines au sommet des États-Unis Panneau d’affichage et a grimpé en flèche au sommet des classements de Spotify, battant ainsi un record.

« Flowers », qui contient apparemment plusieurs références à la relation de Cyrus avec son ex-mari Liam Hemsworth, est devenue la chanson la plus écoutée en une semaine dans l’histoire de l’application, battant le précédent détenteur du record, « Butter » de BTS.

Pendant ce temps, « When I Was Your Man » de Mars a également été en tête du classement. Panneau d’affichage Hot 100 en avril 2013, quelques semaines après sa première sortie.