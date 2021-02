Miley Cyrus accueille Pit Bull après avoir dit au revoir à son « meilleur ami »

Miley Cyrus peut sentir l’esprit de son chien chèrement disparu quand elle passe du temps avec son nouveau membre de la famille.

La star de 28 ans a publié des photos sur Instagram le dimanche 21 février, elle-même se liant avec son pit-bull récemment adopté nommé ange. Miley a expliqué dans une longue légende qu’elle avait choisi le nom en hommage à Mary Jane, son mixeur décédé il y a près de deux mois après avoir été à ses côtés pendant près d’une décennie.

Elle a commencé le message en citant « I Thought I Lost You », sa chanson nominée aux Golden Globe du film d’animation Disney de 2008. Verrouiller.

«Je me suis retourné et tu étais parti et les jours passaient», a écrit Miley en partie, partageant les paroles. «J’ai gardé les moments dans lesquels nous étions. Parce que j’espérais dans mon cœur que tu me reviendrais mon ami. Et maintenant je t’ai … Mais je pensais que je t’avais perdu.

Elle a ensuite expliqué: «Il y a près de deux mois, ma meilleure amie, un mélange de fosse sauvé, Mary Jane, a quitté ce monde. Je savais qu’elle n’était pas partie pour de bon. Elle avait vécu le corps dans lequel elle était mais elle ne m’a jamais dit au revoir … . avec ses yeux, elle a chuchoté «À bientôt Bestie». Mary Jane a défini la loyauté et ne romprait jamais une promesse. Je la sens ici avec moi en train de bénir ce nouveau membre de ma famille qui s’appelle «Angel» parce qu’elle m’a été livrée par un … Ma Marie. «