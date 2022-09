Miles Teller s’est «perdu» aux yeux du prince William et a enfreint le protocole royal lors de la première de «Top Gun: Maverick»

Miles Teller a donné aux fans un aperçu du moment où il a rencontré la famille royale.

Teller, 35 ans, a été présenté au prince William et Catherine lors de la première en mai de “Top Gun: Maverick” au Royaume-Uni.

“J’avais en quelque sorte une feuille à préparer pour m’assurer de ne pas tout gâcher”, a admis l’acteur lors d’une apparition dans “The Tonight Show avec Jimmy Fallon”.

Bien qu’on lui ait donné une liste de “choses à faire et à ne pas faire”, Teller ne pense pas que la rencontre se soit déroulée comme elle était censée se dérouler.

COMMENT MILES TELLER EST-IL DEVENU CÉLÈBRE ? DE ‘WHIPLASH’ À ‘TOP GUN’ ET TOUT ENTRE

“Je pense que dès le départ, j’ai foiré”, a expliqué Teller. “Vous n’êtes pas censé tendre la main dès le départ à moins qu’ils ne le fassent. Mais j’ai senti l’ambiance, alors je me suis dit:” J’entre, j’entre. “”

Teller a souligné qu’il n’avait foiré que parce que le duc et la duchesse de Cambridge et de Cornouailles étaient “très désarmants”.

“Et à leur crédit, ils étaient très désarmants et ceci et cela”, a-t-il déclaré avant de décrire une photo pour Fallon. “Honnêtement, je suis perdu dans le Prince William – dans ses yeux.”

Teller a ajouté: “Je veux dire, bleu comme l’océan le plus bleu, Jimmy.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Kate était belle et cordiale et se tenait si bien et royalement. Et avec William, je ne sais pas. Je me suis juste évanouie.”

La star de “Footloose” pense qu’il a créé un fan “à vie” dans le Prince de Galles.

“Je pense qu’il est un fan de toujours maintenant”, a déclaré Teller.

“Il doit l’être. Il a estimé que l’ambiance était la meilleure”, a répondu Fallon.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Teller a rejoint le film avec une poignée d’acteurs, dont Tom Cruise, qui apparaît dans “Top Gun : Maverick” comme une nouvelle classe de pilotes.

La suite “Top Gun” a atteint 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial au cours de sa cinquième semaine de sortie.