Miles Teller plaisante sur Tom Cruise et “Top Gun” dans Monologue Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Miles Teller a monté haut après la sortie de Top Gun : Maverick en mai – et bien sûr, le film a été mentionné sur Saturday Night Live. Lors de son tout premier concert hôte du légendaire programme de sketchs du week-end, Miles est monté sur scène pour se moquer de son rôle de lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw dans son monologue et un sketch dédié au film très populaire mettant en vedette Tom Cruise.

Plus à propos caissier de milles

“Cette année, j’étais dans un film intitulé Top Gun : Non-conformiste. Ce que j’ai aimé dans le film, c’est qu’il a vraiment semblé rassembler les gens – je veux dire que ce n’est pas tous les jours que vous obtenez un film qui est aimé par la communauté militaire et la communauté gay », a plaisanté Miles en présentant la 48e saison. La Coup de fouet l’acteur n’a pas caché le fait que les tâches d’accueil étaient un honneur – un sentiment similaire à ceux qu’il a exprimés à propos d’apparaître aux côtés Affaire risquée légende Tom.

« Ça a marché. C’était aussi incroyable de travailler avec Tom Cruise. Ce mec est une légende. Nous nous sommes tous les deux poussés à la limite absolue pour ce film… il a fait ses propres cascades et j’ai fait pousser ma propre moustache », a-t-il ajouté.

Miles a déjà expliqué ce que c’était que de jouer dans le film aux côtés de Tom. “J’étais un peu inquiet à l’idée d’entrer dans quelque chose qui était en quelque sorte configuré pour être cette énorme chose”, a-t-il déclaré dans une interview de May Zoom, par Le temps de l’Hindoustan. “J’ai joué dans quelques gros films, mais la plupart du temps, j’ai eu tendance à faire des choses à plus petite échelle. Donc, j’étais nerveux à l’idée de me prêter à ce monde, mais c’est quelque chose dont j’étais aussi incroyablement fier et vraiment honoré de faire partie.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Il n’a pas non plus hésité à comprendre ce que cela signifie lorsqu’une icône du cinéma vous choisit pour un rôle. “Je veux dire, quand Tom Cruise vous choisit pour être sa co-vedette dans un film et pour jouer le fils de Goose, ce sont de grosses chaussures à remplir”, a-t-il poursuivi. “Alors j’ai juste eu l’impression que si Tom pense que je suis le bon gars, alors je pense que je suis le bon gars aussi. Tom n’arrête jamais de travailler et il n’est même jamais vraiment satisfait du bien ou du grand. Il consacre tellement de temps à ces films dans lesquels vous le voyez. Et donc son éthique de travail était quelque chose que j’ai trouvé vraiment inspirant.

Miles a expliqué qu’un film d’action comme Maverick lui donne également l’opportunité d’être “extrême”. “Je pense que dans ma vie, je suis plutôt cool”, a déclaré le Chiens de guerre dit l’étoile. “Donc, ces films et certaines performances me donnent l’occasion d’aller à l’extrême auquel vous ne pouvez pas aller dans la vie. Vous êtes capable de faire certaines choses à travers ces scènes que si vous deviez faire dans la vraie vie, les gens diraient : « Oh mon Dieu ! Ce mec est tellement dramatique ou ce mec est trop intense ». J’ai donc tendance à graviter vers ces rôles. J’aime quand les enjeux sont élevés, j’aime vraiment les films qui n’ont pas peur de repousser un peu les limites.

Lien connexe Lié: Miles Teller sélectionné comme premier hôte de la saison 48 de “SNL”

Certes, son premier concert d’animation sur Saturday Night Live était également un enjeu élevé – et un énorme succès à ajouter à son curriculum vitae.