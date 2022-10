Miles Teller et sa femme en bikini profitent d’une escapade au Mexique : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Miles Teller vivait sa meilleure vie lors d’une escapade romantique au Mexique avec sa femme Keleigh Sperry le jeudi 13 octobre. Le couple avait l’air complètement aimé et d’humeur festive alors que l’acteur de 35 ans a eu une année incroyable avec son film Top Gun : Maverick devenir un blockbuster et sa possibilité d’accueillir la première de la saison de Saturday Night Live. Miles et Keleigh étaient la quintessence du bonheur conjugal, alors qu’ils se détendaient au bord de la piscine à débordement de leur hôtel de luxe et emballaient sur le PDA.

L’idole d’Hollywood a montré son physique tonique en allant torse nu pour la fête à la piscine personnelle pour 2. Kaleigh a profité du soleil dans un bikini à fleurs tout en sirotant des boissons rafraîchissantes avant de s’asseoir sur les genoux de Miles et de se faufiler dans quelques smooches. Le mannequin a également posté un incroyable album photo de leurs vacances sur son Instagram.

Miles et Keleigh se sont rencontrés pour la première fois en mai 2013 alors qu’ils assistaient à une fête pour le Clés noires. Après quatre ans de fréquentation, Miles a proposé à Keleigh en août 2017 alors qu’ils étaient en safari en Afrique du Sud. Les deux se sont mariés en septembre 2019 à Maui, Hawaii.

Alors que Miles se prélasse encore à la lueur de Top Gun : Maverick dépassant toutes les attentes au box-office, il a récemment évoqué la possibilité d’ajouter un autre épisode à la franchise emblématique. Miles dit HE qu’il est totalement partant pour se remettre dans le siège d’un avion de chasse, mais le feu vert doit être donné par Maverick lui-même, Tom Croisière. “Ce serait formidable, mais tout dépend de TC”, a déclaré le Chiens de guerre dit l’acteur. « Tout dépend de Tom. J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. Nous verrons.”

Pendant ce temps, Miles a fait quelques craquements pour travailler avec la légendaire star de cinéma lors de son tout premier concert. SNL. “C’était aussi incroyable de travailler avec Tom Cruise. Ce type est une légende », a-t-il déclaré lors de son monologue. “Nous nous sommes tous les deux poussés à la limite absolue pour ce film… il a fait ses propres cascades et j’ai fait pousser ma propre moustache.”