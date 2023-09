Miles Teller et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NINA PROMMER/EPA-EFE/Shutterstock

Miles Teller, Brian Wilsonet d’autres ont pris le temps de partager de sincères hommages à Jimmy Buffett après son décès déchirant à l’âge de 76 ans le 1er septembre. Le site Internet du chanteur légendaire a annoncé qu’il était décédé « paisiblement » avec sa « famille, ses amis, sa musique et ses chiens » à ses côtés samedi, et une fois la nouvelle rendue publique, il n’a pas fallu longtemps aux autres célébrités et fans pour lui rendre hommage en publiant des mots aimables et des souvenirs. Découvrez ci-dessous quelques-uns des hommages les plus mémorables.

Miles Teller

« Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. » – la légende Jimmy Buffett pic.twitter.com/l0aMeuiOCJ -Miles Teller (@Miles_Teller) 2 septembre 2023

Miles ont pris pour Twitter pour partager une photo souriante de lui et Jimmy alors qu’ils portaient des chemises de style hawaïen. « Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. » – la légende Jimmy Buffett », a-t-il légendé le message.

Brian Wilson

Brian, le chanteur emblématique du Les garçons de la plages’est également rendu sur Twitter pour partager une photo d’une des pochettes d’album de Jimmy. « Amour et miséricorde, Jimmy Buffett », a-t-il écrit en légende.

Andy Cohen

présentateur de télévision Andy Cohen est allé sur Twitter pour partager un noir et blanc photo souriante de Jimmy avec une douce légende. « Le roi du cool… le paradis était partout où se trouvait Jimmy Buffett », peut-on lire.

Monsieur Elton John

Ami chanteur Elton John a profité de ses histoires Instagram pour se souvenir de Jimmy. Il a republié son annonce de décès avec sa propre légende qui le qualifiait d' »artiste unique et précieux ».

Toby Keith

Le pirate est passé. RIP Jimmy Buffett. Une énorme influence sur beaucoup d’entre nous -T pic.twitter.com/HpyDWYWPfE -Toby Keith (@tobykeith) 2 septembre 2023

Chanteur Toby Keith a partagé deux photos de lui et Jimmy posant ensemble. « Le pirate est passé. RIP Jimmy Buffett. Une énorme influence sur beaucoup d’entre nous -T », a-t-il écrit en légende.

Bill Clinton

La musique de Jimmy Buffett a fait le bonheur de millions de personnes. Je serai toujours reconnaissant pour sa gentillesse, sa générosité et ses excellentes performances au fil des années, y compris à la Maison Blanche en 2000. Mes pensées vont à sa famille, à ses amis et à sa légion de fans dévoués. – Bill Clinton (@BillClinton) 2 septembre 2023

Bill Clinton a partagé un sentiment sincère à propos de Jimmy et de sa musique. « La musique de Jimmy Buffett a apporté du bonheur à des millions de personnes. Je serai toujours reconnaissant pour sa gentillesse, sa générosité et ses excellentes performances au fil des années, y compris à la Maison Blanche en 2000. Mes pensées vont à sa famille, à ses amis et à sa légion de fans dévoués », a-t-il écrit dans un tweet.

Doug Jones

L’ancien sénateur de l’Alabama, Doug Jones, a partagé une photo touchante et a révélé comment lui et sa femme pleuraient le chanteur. « @louisenewjones et je suis tellement triste du décès du grand Jimmy Buffett. Après les élections de 2017, il nous a fait une sérénade à Key West avec « Stars Fell on Alabama ». Il a vécu pleinement sa vie et il manquera au monde. #RIPJimmy », a-t-il écrit.

LL Cool J.

Reste au pouvoir @jimmybuffet Je suis content que nous ayons eu le temps de vibrer. Vous étiez et serez toujours un humain véritablement inspirant. 🙏🏾❤️🕊️ – LLCOOLJ (@llcoolj) 2 septembre 2023

Rappeur LL Cool J. n’a pas hésité à partager ses propres paroles aimables. « Reste au pouvoir @jimmybuffet Je suis content que nous ayons eu le temps de vibrer. Vous étiez et serez toujours un humain vraiment inspirant », a-t-il écrit avant d’ajouter un emoji de mains en prière et de cœur rouge.

Blake Shelton

Le cœur brisé ce matin en apprenant le décès de Jimmy Buffett. Quel talent et quel homme incroyable. Ses chansons resteront éternelles. Je parie que la plupart d’entre vous ne savent pas qu’il a écrit la chanson thème de @BarmageddonUSA pour moi il y a environ 2 ans. Je lève aujourd’hui un verre au Fils d’un fils… – Blake Shelton (@blakeshelton) 2 septembre 2023

Chanteur country Blake Shelton a déclaré qu’il avait le cœur brisé en apprenant le décès de Jimmy. « Le cœur brisé ce matin en apprenant le décès de Jimmy Buffett. Quel talent et quel homme incroyable. Ses chansons resteront éternelles. Je parie que la plupart d’entre vous ne savent pas qu’il a écrit la chanson thème de @BarmageddonUSA pour moi il y a environ 2 ans. Je lève aujourd’hui un verre au fils d’un fils de marin », a-t-il écrit dans un tweet.