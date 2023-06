Miles Sanders savoure le rôle attendu en tant qu’arrière 3-down des Panthers de la Caroline

Miles Sanders savoure l’idée de devenir un demi-arrière pour les Panthers de la Caroline cette saison, un rôle qu’il n’a pas toujours eu avec le champion NFC des Eagles de Philadelphie ou dans le Super Bowl.

Sanders a rejoint les Panthers en tant qu’agent libre cette intersaison, signant un contrat de 25 millions de dollars sur quatre ans pour aider la Caroline à compenser la perte de Christian McCaffrey, qui a été échangé aux 49ers de San Francisco la saison dernière.

« Je suis de bonne humeur tous les jours », a déclaré Sanders cette semaine aux OTA. « J’aime avec qui je m’entraîne et avec qui je vais faire la guerre. Et le personnel d’entraîneurs que nous avons est formidable. Ils ont beaucoup d’expérience et de connaissances. »

Sanders, 26 ans, vient de connaître sa meilleure année en tant que professionnel, se précipitant pour 1 269 verges et 11 touchés au cours de la saison régulière 2022-23. Il a ajouté 132 verges supplémentaires au sol et deux scores lors des deux premiers matchs éliminatoires de Philadelphie.

Mais lorsque les Eagles sont arrivés sur la plus grande scène du match, Sanders a pris le pas sur Kenneth Gainwell.

Sanders n’a obtenu que sept courses pour 16 verges lors de la défaite 38-35 des Eagles contre les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl, peut-être le résultat d’avoir tâtonné hors des limites lors du jeu d’ouverture du match. Il n’a joué que 34% des snaps offensifs alors que Gainwell en a joué plus de 50%.

Et c’est le quart-arrière Jalen Hurts qui a fait le gros des dégâts lors du match de course des Eagles, se précipitant pour 70 verges et trois scores.

« Le dernier match de la saison? Pour toutes les billes? Tout le monde peut répondre à cette question », a déclaré Sanders lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu de la façon dont il avait été utilisé au Super Bowl. « S’ils se mettaient à ma place, seraient-ils heureux ? Je ne veux pas faire la une des journaux, (mais) si c’est le cas, je m’en fiche. »

Mais Sanders a déclaré que ce n’était pas la raison pour laquelle il avait quitté Philadelphie.

« Je peux peut-être m’y mettre un autre jour », a déclaré Sanders. « Peut-être que tu devrais leur demander pourquoi j’emménage ici. »

Sanders avait posté sur les réseaux sociaux après la saison qu’il souhaitait retourner à Philadelphie, mais les Eagles semblaient peu disposés à répondre à ses exigences contractuelles.

Sanders a donc trouvé une offre lucrative et la promesse de plus de temps de jeu en Caroline, tandis que les Eagles ont échangé un choix de quatrième tour aux Lions de Detroit pour acquérir D’Andre Swift en remplacement.

Les Panthers attendent beaucoup de Sanders pour aller de l’avant.

« Miles est un défenseur à trois essais et il peut faire un peu de tout », a déclaré l’entraîneur Frank Reich. « Il est explosif, il est rapide et il a une bonne vision et de la patience. Vraiment intelligent. Et au troisième essai, quand il doit bloquer, c’est un bloqueur volontaire. »

Sanders, qui retrouvera l’entraîneur des porteurs de ballon Duce Staley en Caroline, devrait avoir plus d’action dans le jeu de passes qu’à Philadelphie. Il a prouvé qu’il pouvait être un atout précieux dans ce domaine en tant que recrue, captant 50 passes pour 509 verges avec trois touchés.

Mais le rôle de Sanders dans le jeu des passes a rapidement diminué par la suite, avec une moyenne de moins de 25 réceptions au cours des trois dernières saisons, dont 20 attrapés, le plus bas en carrière, la saison dernière.

Gainwell a eu plus de réceptions (23) que Sanders en 2022.

« Cela va me donner plus d’opportunités d’aider mon équipe à gagner – et c’est tout ce qui m’intéresse », a déclaré Sanders. « Je suis un gars d’équipe et je veux faire tout ce que je peux pour aider notre équipe à gagner. Se rendre au Super Bowl est assez addictif et si je connaissais la formule, je le ferais chaque année. »

Reich a dit qu’il aimait ce qu’il avait vu de Sanders jusqu’à présent – sur le terrain et dans les vestiaires.

« Cette signature a été une très grosse signature pour nous », a déclaré Reich. « Je savais que nous le savions à l’époque, mais maintenant nous le savons vraiment. »

Reportage de l’Associated Press.

