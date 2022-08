Miles ou kilomètres ? Les Canadiens se prononcent sur les systèmes de mesure préférés

Peu de Canadiens sont favorables au retour aux pieds, aux milles et aux livres comme système national de mesure.

C’est selon un nouveau sondage publié par Research Co. qui montre que seulement 29 % des Canadiens aimeraient voir le pays adopter le système impérial. D’autre part, 56 % des Canadiens continueraient avec le Système métrique international, qui utilise des mètres, des kilomètres et des litres pour les mesures.

Quinze pour cent ne sont pas sûrs.

Les personnes âgées de 55 ans et plus ont le pourcentage le plus élevé (38 %) de soutien au système impérial.

Lorsqu’on leur demande comment ils mesurent six choses différentes, la majorité des Canadiens gravitent autour des unités impériales dans trois cas précis : mesurer la taille d’une personne (80 %), le poids d’une personne (76 %) et la température d’un four (59 % cent).

Cependant, trois autres mesures sont plus susceptibles d’être effectuées à l’aide du système métrique international : la mesure de la quantité de liquide dans un récipient (84 %), la vitesse d’un véhicule (82 %) et la mesure de la température à l’extérieur de la maison (77 % ).

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Sondage