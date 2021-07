Miles Harrison : Salon avec les Lions en 2021 | Nouvelles du rugby à XV

Miles Harrison est de retour avec sa deuxième chronique pour la tournée 2021 des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, alors qu’il se remet d’une opération pour un cancer du côlon

Dans chaque tournée britannique et irlandaise des Lions diffusée en direct sur Sky Sports depuis 1997, Miles Harrison a été le commentateur principal.

Sa voix est synonyme des Lions, de leurs succès et de leurs échecs. Cette année, Miles a dû se retirer pour la tournée en Afrique du Sud, car notre cher collègue se remet d’une opération pour un cancer du côlon.

En tant que tel, plutôt que d’assister à la tournée des Lions de 2021 au micro, Miles l’assistera depuis son salon et dans l’esprit du documentaire épique des Lions de 1997 Vivre avec les Lions, notre propre grand diffuseur contribue à une chronique : Salon avec le Lions.

Regardez chaque match du Lions Tour en direct sur Sky Sports Action Obtenez Sky Sports Action pour 18 £ supplémentaires par mois.

Maux de tête de sélection

Des temps sans précédent, donc aujourd’hui, nous avons les Sharks ‘Take Two’ mais avec un nouveau look pour les deux équipes. Du point de vue des Lions, plus d’opportunités de lever la main pour la sélection du match test, mais, si vous prenez en compte le choc du match contre le Japon avec la finale de la Premiership et maintenant tout ce qui se passe en Afrique du Sud, jamais auparavant les plans de sélection des Lions n’ont été si compromis. Autant dire que jamais la sélection n’a été aussi ouverte.

Duhan van der Merwe a été impressionnant pour les Lions

Dans l’action que nous avons vue jusqu’à présent (et, oui, nous devons reconnaître que l’opposition n’a pas exactement testé), la direction n’aurait pas pu être plus impressionnée par la levée des mains pour l’inclusion pour ce premier test. Par exemple, prenez les trois derniers. Cette énigme de sélection particulière devient presque impossible à déchiffrer.

Stuart Hogg, Liam Williams et Anthony Watson ont tous fait preuve de qualités de classe mondiale et d’une polyvalence vitale. Mais, comment Warren Gatland ne va-t-il pas impliquer le prodigieux Josh Adams, qui a montré qu’il peut jouer à l’aile et à l’arrière? en plus, il y a le meurtrier Louis Rees-Zammit ; et Duhan van der Merwe qui n’en pouvait plus pour souligner le talent unique qu’il pouvait offrir.

Anthony Watson a besoin d’un gros match contre les Sharks

Van der Merwe a la chance de repartir aujourd’hui avec Williams et Watson qui, malgré sa réputation, a besoin d’un gros aujourd’hui maintenant qu’il a la scène. Les supporters surveilleront de près l’évolution de ce casse-tête de sélection pour mettre fin à tous les maux de tête au cours de la semaine prochaine.

‘Par Georges’

Un mot sur Jamie George qui a l’honneur de diriger les Lions sur Satr. Pendant des années, il s’est assis patiemment derrière le capitaine anglais de l’époque, Dylan Hartley, réchauffant le banc.

Jamie George skippe les Lions contre les Sharks samedi

Cet apprentissage est terminé depuis longtemps, mais c’est un moment où l’aimable Sarrasin peut certainement dire que la patience était une vertu. Il est un top boke et, samedi, il obtient le top job.

La présence de Siya

Le Sud-Africain Siya Kolisi a une aura particulière

Les propres préparatifs de l’Afrique du Sud pour la série n’auraient pas pu être plus décimés, Covid déterminant que le test, désormais unique, de la semaine dernière contre la Géorgie est isolé en tant que seul match test des Springboks depuis leur triomphe à la Coupe du monde de rugby en 2019. dit que ce serait le cas en ce fameux jour à Yokohama, alors personne ne les aurait crus. Le monde a bien changé.

Les Springboks ont cependant deux choses majeures en leur faveur. Premièrement, l’équipe est restée très soudée et leur connaissance mutuelle est profonde et digne de confiance. De plus, bien sûr, ils ont leur capitaine, Siya Kolisi, leur talisman ce jour-là contre l’Angleterre et tous prêts à jouer un rôle similaire dans la prochaine série.

Je me souviens avoir rencontré Siya pour la première fois lors de la tournée en Angleterre de 2018. Il a été escorté dans la salle d’interview télévisée et j’ai immédiatement pris conscience de son aura et de sa présence. Certaines personnes l’ont juste et Siya est l’une d’entre elles. Son pays a à nouveau besoin de sa présence.

Siffler au micro

Nigel Owens n’était pas disponible pour la sélection pour les fonctions de commentateur mercredi soir mais, rassurez-vous, il sera de retour dans l’équipe de diffusion à partir de ce week-end. Pour ma part, j’ai hâte d’en savoir plus sur l’arbitre de renommée mondiale. Ses contributions ont été des ajouts très instructifs et divertissants à la couverture de Sky.

Comme Nigel l’a prouvé ailleurs dans son travail médiatique, il est aussi fait pour l’audiovisuel qu’il officie et c’est peu dire ! En effet, je peux voir le rôle d’un diffuseur d’arbitres être un élément clé du paysage de la diffusion du rugby dans les années à venir.

Nigel Owens a effectué une transition en douceur vers la radiodiffusion

Wayne Barnes, un autre naturel avec sifflet ou micro, a fait d’excellentes contributions dans le cadre de la couverture en direct de Premiership et également avec ses vidéos en ligne d’explication de la loi. En Nigel et Wayne, nous avons eu la chance d’avoir deux des plus grands arbitres ; maintenant, nous bénéficions de leurs compétences en communication d’une manière différente et c’est formidable de regarder, d’écouter et d’apprendre.