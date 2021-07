Miles Harrison : Salon avec les Lions britanniques et irlandais en 2021 partie 5 | Nouvelles du rugby à XV

Miles Harrison rédige sa cinquième chronique pour la tournée 2021 des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, alors qu’il se remet d’une opération pour un cancer du côlon

Dans chaque tournée britannique et irlandaise des Lions diffusée en direct sur Sky Sports depuis 1997, Miles Harrison a été le commentateur principal.

Sa voix est synonyme des Lions, de leurs succès et de leurs échecs. Cette année, Miles a dû se retirer de la tournée en Afrique du Sud, car notre cher collègue se remet d’une opération pour un cancer du côlon.

Ainsi, plutôt que d’assister à la tournée des Lions de 2021 à partir du poste de commentateur, Miles l’assistera depuis son salon et dans l’esprit du documentaire épique de 1997 Vivre avec les Lions, notre propre grand diffuseur contribue à une chronique : Salon avec le Lions. La partie 5 est ci-dessous…

Changer?

À la mi-temps la semaine dernière, je craignais sincèrement pour les Lions qu’ils ne s’inclinent 1-0 sans même tirer. La botte de Handre Pollard était lentement, mais sûrement, pièce par pièce, propulsant l’Afrique du Sud vers la victoire et leur construisant une plate-forme de série parfaite.

Cependant, ce qui s’est passé en deuxième période doit désormais figurer parmi les grandes récupérations des Lions. Ce revirement des touristes du rugby terne au rugby intelligent a mérité tous les éloges qui ont suivi, mais ils savent que l’intelligence doit maintenant être pour les 80 ce week-end car l’Afrique du Sud s’intensifiera comme elle seule le peut.

Sur cette base, il est juste que les Lions aient apporté des changements. Je n’ai jamais compris la maxime : ‘ne changez jamais une équipe gagnante’. Si vous avez vu des problèmes qui nécessitent une attention, pourquoi n’agiriez-vous pas ?

De plus, les raisons pour lesquelles une équipe a finalement gagné un jour particulier ne seront pas nécessairement les mêmes raisons pour lesquelles elle gagnera la prochaine fois.

La décision de commencer par l’expérience de Conor Murray comme demi de mêlée est, à mon avis, une bonne décision. Ali Price n’a laissé tomber personne lors du premier test et, en dehors du banc, il sera une option formidable offrant beaucoup d’entrain. Mais Murray place ce gros gibier dans une position clé que seuls de nombreux miles de vol offrent.

Conor Murray est l’un des trois joueurs à entrer pour le deuxième départ des tests

Pourtant, l’Irlandais, qui n’a pas toujours été à son meilleur ces derniers temps, saura qu’il doit performer.

En revanche, pour Chris Harris, tout cela sera nouveau, mais il a été un interprète merveilleusement fiable pour l’Écosse et Gloucester et maintenant ceux qui le soutiennent pensent qu’il est l’homme qu’il faut pour fournir la stabilité au milieu de terrain dont les Lions auront inévitablement besoin lorsque les Boks allez-y fort dans ce domaine samedi, surtout dans les premiers échanges.

Le troisième changement de Mako Vunipola pour commencer au prop est un juste reflet de ce qu’il a contribué sur le banc. Wyn Jones était en pleine forme avant cette série, mais une blessure nie son implication actuelle et la réponse de Mako a permis de comprendre facilement pourquoi son inclusion dès le départ est maintenant bien méritée.

Je suis également ravi de voir Taulupe Faletau faire le banc. Il pourrait faire des ravages dans les dernières étapes si les choses se passent comme prévu pour les Lions et, de la même manière, s’ils ne le sont pas, il est une présence aguerrie et éprouvée qui pourrait apporter des contributions révélatrices dans le but de ramener le résultat chez les Lions. ‘ favoriser.

Faire ces trois changements est aussi un excellent signal à envoyer au reste de l’équipe. On leur a dit dès le départ qu’il y avait des lignes fines dans la sélection de cette tournée.

Par conséquent, ne pas s’en tenir aveuglément à la première équipe de test et permettre à d’autres comme Harris et Faletau de faire la différence, montre qu’ils sont vraiment dans le même bateau, quelque chose qui semble assez évident de toute façon quand vous voyez l’équipe interagir chaleureusement le jour du match. .

L’équipe des Lions de 2021 semble s’être soudée chaleureusement en tant que groupe

Bien sûr, le scénario parfait à partir de maintenant serait de monter 2-0, puis le reste de l’équipe entre dans un troisième test frais et avec des points à prouver, savourant l’opportunité de montrer ce qu’ils peuvent faire dans un maillot Lions Test. . C’est la théorie en tout cas.

Malchanceux Liam…

La semaine dernière, j’ai dit dans cette chronique que Josh Adams était l’homme le plus malchanceux à rater la première sélection de test. Eh bien, son compatriote, Liam Williams, remporte ce prix indésirable cette semaine comme étant probablement le joueur le plus malchanceux à manquer cette fois.

Un joueur du calibre de Liam Williams est extrêmement malchanceux de manquer l’équipe de 23 joueurs pour le deuxième test

Williams est de classe mondiale absolue dans tout ce qu’il fait et il est clair que ses compétences seraient un ajout très précieux à la ligne de fond des Lions.

Les trois arrières gallois de Williams, Adams et Louis Rees-Zammit attendent leur moment sous le soleil du Cap.

De meilleurs boks ?

Une autre semaine d’entraînement et un match d’essai de cette nature sous les ceintures auront aidé l’Afrique du Sud à se rapprocher de l’endroit où ils veulent être dans leurs préparatifs pour ce samedi. À quel point ils peuvent se rapprocher du temps disponible est le grand débat.

Je pense que la sélection de départ des Springboks est plus forte cette fois-ci avec Steven Kitshoff et Frans Malherbe intensément incités au soutien et l’ascension fulgurante de Jasper Wiese au n ° 8 bien méritée.

Indépendamment de la position et des opinions de Rassie Erasmus sur l’arbitrage, il s’agira d’une équipe Springbok avec des niveaux de motivation qui ne peuvent être décrits avec des mots ou présentés aux médias.

En fait, je ne pense pas qu’il y ait jamais eu d’équipe sportive sud-africaine qui n’ait pas relevé le type de défi auquel le pays hôte est confronté ce samedi. Disons-le ainsi… si les Lions gagnent à nouveau, ils l’auront mérité, jusqu’à la dernière goutte !

De retour au micro

Enfin, cette semaine, ce sera la dernière de ces chroniques puisque, la semaine prochaine, je ne serai plus dans le salon avec les Lions. C’est parce que je suis ravi de dire que je reprendrai le microphone pour le troisième test.

C’était toujours l’objectif d’être de retour pour le week-end prochain mais, bien sûr, ce que nous ne savions pas, c’était dans quelle mesure l’opération se déroulerait ou dans quelle direction mon rétablissement prendrait. Mais la brillante équipe médicale qui s’est occupée de moi m’a amené à ce point, ce dont je suis très reconnaissant.

J’ai hâte et je peux vous assurer que ça a été beaucoup plus angoissant de regarder les Lions dans le salon que d’être commentateur.

Reparlez-vous tous alors. En attendant, essayez de faire la fin du jeu ce week-end sans avoir à appuyer sur pause et prenez une minute ou deux dans une autre pièce pour vous calmer ! Je me demande qui a fait ça la semaine dernière ? C’est la beauté de tenir le micro, vous ne pouvez aller nulle part !