Miles Harrison : Salon avec les Lions britanniques et irlandais en 2021 partie 3 | Nouvelles du rugby à XV

Miles Harrison rédige sa troisième chronique pour la tournée 2021 des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, alors qu’il se remet d’une opération pour un cancer du côlon

Dans chaque tournée britannique et irlandaise des Lions diffusée en direct sur Sky Sports depuis 1997, Miles Harrison a été le commentateur principal.

Sa voix est synonyme des Lions, de leurs succès et de leurs échecs. Cette année, Miles a dû se retirer pour la tournée en Afrique du Sud, car notre cher collègue se remet d’une opération pour un cancer du côlon.

En tant que tel, plutôt que d’assister à la tournée des Lions de 2021 au micro, Miles l’assistera depuis son salon, et dans l’esprit du documentaire épique des Lions de 1997 Vivre avec les Lions, notre propre grand diffuseur contribue à une chronique : Salon avec le Lions. La partie 3 est ci-dessous…

Apportez votre jeu « A »

Dans la première colonne de cette série, j’ai écrit que gagner n’était pas le « tout et tout finir » au début de cette tournée Lions – la performance étant primordiale. Lors des trois premiers matches, en ce qui concerne le résultat, les Lions n’avaient en fait que très peu de raisons de s’inquiéter.

Les performances des Lions et des Sharks sud-africains étaient décevantes et, surtout, sans aucun match des Bulls – censé être le plus gros test provincial – la tournée avait une sensation très unilatérale. Ainsi, le match contre l’Afrique du Sud ‘A’ a pris une importance encore plus grande et, mon garçon, a-t-il été efficace !

Dans la préparation, il y avait beaucoup de soi-disant « jeux d’esprit » entre Rassie Erasmus et Warren Gatland, cependant, en dernière analyse, le match était exactement ce que les deux entraîneurs auraient voulu. Les Lions ont été testés de manière approfondie au point de perdre, mais, dans l’ensemble, au fur et à mesure que le jeu avançait, ils ont également obtenu des réponses clés à certaines questions principales.

La conséquence est que la direction des Lions se retrouvera désormais dans un bien meilleur endroit pour ce week-end, malgré la défaite.

le Sports aériens studio a peut-être repris le plus gros « travail sur » : la panne. Les Lions savent qu’ils doivent trier cela, non seulement pour protéger le ballon, mais pour se donner le ballon rapide qui leur permettra de jouer un jeu pour battre les Boks.

L’entraîneur-chef des Lions, Warren Gatland, aura beaucoup à réfléchir après la défaite, mais il aura aussi beaucoup appris

Pour gagner la série, vous pensez qu’à un moment donné, les Lions doivent aller loin et utiliser ce qui sera un trio de haute qualité pour étirer les hôtes. Cheslin Kolbe est un génie, mais les Lions ont aussi des griffes et elles seront nécessaires s’ils veulent gagner suffisamment de points pour triompher d’une équipe championne qui est assez implacable une fois qu’elle a son nez Springbok devant.

Un autre point à retenir de mercredi soir a été la confirmation que cela va être une série brutale et que des blessures vont se produire. Par conséquent, ceux qui ne sont pas sélectionnés pour le premier test ne devraient pas penser qu’ils ne font que tenir des sacs de matériel pour cette dernière quinzaine – tout sauf.

Un homme plus que prêt pour la confrontation est Maro Itoje. Brillant une fois de plus, il a tout résumé après le match alors qu’il pouvait à peine cacher sa joie, sachant tout ce que ce match, bien qu’une défaite, avait fait pour l’équipe.

Cap glorieux

Les Lions, désormais hébergés au Cap, rencontrent les Stormers ce week-end. J’adore la région depuis que j’y ai mis les pieds pour la première fois au milieu des années 90.

Et, il faut remonter à 1997 pour la dernière fois que les Lions ont joué un match test dans la célèbre ville. À cette époque, Newlands était le lieu, un terrain chargé d’histoire. De nos jours, la magnifique structure moderne de Green Point est l’endroit où se trouve l’Afrique du Sud.

Le Cape Town Stadium est le lieu où les Lions ont joué mercredi et où ils joueront les prochains matchs

C’est l’un des plus grands regrets de cette tournée que les fans se soient vu refuser d’avoir fait des journées dans les nouvelles citadelles sportives d’Afrique du Sud au Cap et à Johannesburg l’une des plus grandes occasions que le rugby ait jamais connues.

En remontant le temps, je me souviens avec émotion de la fin du test en 97, après que les Lions aient gagné 1-0 dans la série, le ciel bleu azur de la journée devenant gris foncé.

Presque juste au bon moment, le ciel s’est ouvert lorsque nous avons arpenté le sol maintenant vide en profitant d’une canette du produit du sponsor avec un braais blotti sous l’abri du toit en surplomb du stand. Je me souviens avoir pensé que c’était aussi proche du paradis du rugby que possible.

Centre de la scène

Pas de foule pour ces matchs de 2021 mais avec les Euros et Wimbledon terminés et l’Open de golf qui se déroule cette semaine, les Lions se déplacent beaucoup à l’avant et au centre de la scène sportive.

Les Six Nations sont construits sur un sens de l’occasion mais, plus tôt cette année, ils ont réussi à montrer au reste du monde du sport à quel point le rugby peut être un jeu merveilleux à regarder même si personne n’est là pour le voir.

Les Lions et l’Afrique du Sud peuvent faire de même dans les semaines à venir.

Voir rouge

En parlant de l’Euro… quand Giorgio Chiellini a commis une faute sur Bukayo Saka lors de la finale de Wembley, je me suis souvenu de quelque chose que j’ai toujours pensé – un tacle de rugby dans le football devrait être un carton rouge et un tacle de football dans le rugby, c’est un voyage, devrait avoir la même peine.

Pas de si, pas de mais. Il ne devrait y avoir aucun carton jaune pour les tirs « jaunes » bon marché.

Profitez de l’action du week-end et délectez-vous du fait que c’est la dernière fois que nous nous sentirons vraiment détendus avant la série Test – imaginez à quel point ce sera tendu la semaine prochaine !