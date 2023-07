L’attaquant des Charlotte Hornets, Miles Bridges, s’est excusé mardi pour « la douleur et l’embarras » causés par l’enquête sur la violence domestique qui l’a tenu à l’écart de la ligue la saison dernière.

Bridges, s’exprimant publiquement pour la première fois depuis la signature d’un contrat d’un an de 7,9 millions de dollars pour revenir aux Hornets, s’est engagé à reconstruire les relations avec ses coéquipiers et à devenir plus actif dans la communauté de Charlotte.

Il n’a pas contesté en novembre une accusation de crime découlant d’accusations selon lesquelles il aurait agressé la mère de ses enfants devant eux. Le jeune homme de 25 ans a été condamné à trois ans de probation.

« Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde pour la douleur et l’embarras que j’ai causés à tout le monde, en particulier à ma famille », a déclaré Bridges. « Cette année, j’ai l’habitude de donner la priorité à aller en thérapie et à devenir la meilleure personne que je puisse être – quelqu’un dont ma famille et tout le monde ici peuvent être fiers. »

Après une longue enquête, la NBA a prononcé une suspension de 30 matchs plus tôt cette intersaison, mais a déterminé qu’il ne manquera que 10 matchs pour commencer la saison à venir après lui avoir attribué 20 matchs purgés après avoir été absent 82 matchs la saison dernière.

Bridges a remercié l’organisation Hornets et la NBA de lui avoir donné une seconde chance, ajoutant que « beaucoup de gens n’ont pas de seconde chance, et je veux utiliser cette seconde chance pour prouver à tout le monde que je suis le même enfant que toi rédigé il y a cinq ans. »

Le directeur général des Hornets, Mitch Kupchak, a déclaré que le propriétaire majoritaire sortant Michael Jordan et les nouveaux propriétaires Gabe Plotkin et Rick Schnall avaient donné leur approbation unanime pour re-signer Bridges.

Kupchak a déclaré que cette décision était basée sur des enquêtes distinctes menées par la NBA et le département de police de Los Angeles, ainsi que sur la relation personnelle de cinq ans de l’équipe avec Bridges. Bridges a été repêché au premier tour en 2018 et a joué quatre saisons à Charlotte.

« Vous devez porter un jugement, n’est-ce pas ? » dit Kupchak. « Est-ce un remords sincère? Est-ce une responsabilité sincère? Ce n’est pas quelque chose de facile à juger. Nous avons pris tous ces facteurs en considération et lui avons finalement donné une seconde chance. »

Kupchak a déclaré qu’il se rendait compte que cette décision pourrait ne pas convenir à certains fans.

« De toute évidence, c’est un sujet polarisant », a déclaré Kupchak. « Tout le monde peut ne pas être d’accord. C’est une situation difficile à vivre. »

Bridges a déclaré qu’il comprend qu’il devra regagner la confiance de toutes les personnes impliquées, des fans aux coéquipiers en passant par les membres de l’organisation Hornets.

« Oui, je comprends que certaines personnes pensent que je ne mérite pas une seconde chance », a déclaré Bridges. « C’est pourquoi j’essaie d’utiliser cette année pour prouver à tout le monde qui je suis. Qui est Miles Bridges ? Ce n’est pas ce que les gens pensent qu’il est. »

Kupchak a ajouté : « Il comprend que même si ses coéquipiers sont heureux de le retrouver, il y a une certaine confiance qui doit être regagnée. »

Bridges a refusé d’entrer dans les détails, sauf pour dire qu’il continue de suivre une thérapie et qu’il entretient de bonnes relations avec ses jeunes enfants.

La carrière de Bridges dans la NBA a pris un tournant abrupt l’été dernier.

Après une saison de carrière en 2021-22 au cours de laquelle il a obtenu en moyenne un sommet d’équipe de 20,2 points et sept rebonds, Bridges semblait susceptible de signer un contrat pluriannuel d’une valeur de plus de 100 millions de dollars en tant qu’agent libre restreint. Mais quelques jours seulement avant le début de l’agence libre, la mère de ses enfants a publié des photos graphiques et des descriptions d’abus physiques présumés par Bridges sur sa page Instagram.

Il a été inculpé de trois chefs de crime de violence domestique quelques jours plus tard.

La grosse offre de contrat n’est jamais venue et Bridges n’a pas joué du tout la saison dernière alors que la NBA a ouvert une enquête.

En signant l’offre de qualification des Hornets, Bridges est éligible pour devenir agent libre sans restriction l’été prochain, ce qui lui donne plus de flexibilité dans sa prochaine destination.

Les Hornets auront toujours les droits de Bridges ‘Bird, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur les autres équipes en raison de leur capacité à lui offrir un contrat plus long valant plus d’argent. Bridges a déclaré mardi qu’il aimerait rester avec les Hornets.

Mais Kupchak a déclaré que ce serait une discussion pour un autre jour.

« Nous devrons attendre de voir comment cela se déroulera », a déclaré Kupchak. « Du point de vue du basket-ball, mis à part la gravité de ce qui s’est passé, nous sommes ravis de le revoir. Il a connu sa meilleure année il y a deux ans. Quoi que nous ayons à faire dans un an, nous s’en occupera dans un an. »

Charlotte a récemment sélectionné l’attaquant Brandon Miller de l’Alabama avec le choix n ° 2 du repêchage de la NBA et il pourrait éventuellement remplacer Bridges.

Reportage de l’Associated Press.

