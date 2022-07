Miles Bridges accusé de violence domestique et de maltraitance d’enfants

Le procureur du comté de Los Angeles a officiellement porté plainte contre la star de la NBA Miles Bridges, l’accusant de violence domestique et de maltraitance d’enfants.

Ponts MilesLes rêves de contrat maximal de la NBA sont actuellement suspendus après son arrestation à Los Angeles le mois dernier. Pendant son séjour à Los Angeles, Bridges a été arrêté pour crime de violence domestique un jour avant l’agence libre et un contrat massif selon la rumeur sur la table.

Depuis lors, Bridges n’a pas reçu de nouveau contrat et n’est plus aux yeux du public. Sa femme s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier ses horribles blessures et même ses enfants ont expliqué ce qui se serait passé et ce qu’ils ont vu dans une publication sur les réseaux sociaux qui est devenue virale.

Le procureur du district de Los Angeles accuse Miles Bridges de crime de violence domestique et de maltraitance d’enfants

Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, et son bureau ont annoncé des accusations contre Miles Bridges pour l’événement qui aurait eu lieu fin juin.

“La violence domestique crée des traumatismes physiques, mentaux et émotionnels qui ont un impact durable sur les survivants”, a déclaré le procureur de district Gascón. « Les enfants témoins de violence familiale sont particulièrement vulnérables et l’impact sur eux est incommensurable. M. Bridges sera tenu responsable de ses actes et notre Bureau des services aux victimes soutiendra les survivants tout au long de ce processus difficile.

Selon le Bureau des procureurs de district, Bridges est accusé d’un chef d’accusation de blessure au parent d’un enfant et de deux chefs d’accusation de maltraitance d’enfant dans des circonstances ou des conditions susceptibles de causer des blessures corporelles graves ou la mort. Les Charlotte Hornets ont reconnu les accusations et ont révélé qu’ils n’avaient “aucun commentaire pour le moment”.