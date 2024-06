Le président argentin manquerait le prochain rassemblement en Suisse

Le président argentin Javier Milei serait devenu le dernier dirigeant étranger à snober le « sommet de paix en Ukraine » qui se tiendra en Suisse la semaine prochaine et devrait plutôt assister aux fêtes nationales dans son pays.

Milei raccourcira son voyage de dix jours initialement prévu en Europe et le divisera en deux segments, retournant en Argentine du 15 au 22 juin, ont rapporté jeudi Bloomberg et La Nacion, citant des personnes connaissant son emploi du temps.

Ce changement brutal de plan signifie que le dirigeant argentin ne participera pas à l’événement parrainé par Kiev et prévu les 15 et 16 juin au Burgenstock Resort en Suisse, ainsi qu’à la plupart des événements du sommet du G7 en Italie.

Bloomberg a déclaré que cette décision était en partie motivée par les négociations en cours sur le programme controversé de réformes intérieures de Milei, tandis que La Nacion a écrit qu’il ne voulait pas sauter son premier Jour du drapeau en tant que président, ainsi qu’une autre fête nationale.















Le rassemblement organisé par la Suisse sur le conflit ukrainien a été présenté par Kiev et ses soutiens occidentaux comme le moyen le plus réaliste de résoudre le conflit avec la Russie. Moscou, cependant, a été délibérément exclu de l’événement et l’a décrit comme un « arnaque » destiné à inciter les nations neutres à soutenir Vladimir Zelensky et le gouvernement ukrainien.

Bien qu’il ait invité quelque 160 États au sommet, Kiev a largement échoué dans ses tentatives d’obtenir le soutien des pays du Sud. Des pays comme la Chine, le Brésil et l’Arabie saoudite ont déjà déclaré qu’ils n’y participeraient pas, tandis que l’Inde serait parmi ceux qui envisagent d’envoyer seulement une délégation de faible niveau. Le Pakistan devrait également sauter la réunion pour maintenir « neutralité. »















Kiev cherche à maintenir une assistance militaire pour ses forces armées et s’en prend aux pays qui ont choisi d’éviter le sommet. Zelensky a récemment accusé la Chine de servir d’instrument à la Russie et a même critiqué le président américain Joe Biden, qui a décidé d’envoyer la vice-présidente Kamala Harris au lieu de s’occuper de lui-même.

Le mandat présidentiel de Zelensky a expiré le mois dernier après que son gouvernement a refusé d’organiser de nouvelles élections en raison de la loi martiale. Moscou estime que Zelensky s’accroche au pouvoir de manière illégitime en vertu de la loi ukrainienne, et il a été décrit la semaine dernière par le ministère russe des Affaires étrangères comme étant « le chef du régime de Kiev ».

« Les pays ne veulent pas participer à un événement sans objectif. C’est une activité absurde, juste une façon inutile de passer du temps. » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt cette semaine, qualifiant toute réticence ou refus de participer au sommet suisse de « absolument compréhensible. »