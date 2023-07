Milania Giudice parle de la perte de poids dramatique au collège – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Milania Giudice est prête à parler de la perte de poids de son enfance. Lors d’une récente apparition sur maman Thérèse Giudicec’est Namasté Chiennes podcast, la jeune fille de 17 ans a ri d’une «ère étrange» au collège et a affirmé qu’elle avait perdu 40 livres lors d’une «lueur» à la suite de son apparition sur Les vraies femmes au foyer du New Jersey. « J’étais beaucoup plus épaisse », a déclaré Milania. « J’étais une citrouille. Un jour, ça m’a frappé. J’étais comme, ‘C’est ça.’ Je me sentais vraiment, comme, étouffé dans mon propre corps. Après avoir demandé à sa mère de l’aider à trouver un nutritionniste, elle a dit qu’elle avait « perdu 50 livres » en quelques mois, avant de ramener le nombre à 40.

Teresa n’était pas convaincue des chiffres. « Je pesais tellement », a insisté Milania lors de l’entretien. «Mon plus lourd était comme 150, puis quand j’ai eu fini, j’étais comme 110. J’étais tellement maigre après ça, comme, j’étais littéralement comme un bâton … mais je me sentais bien. Et puis je l’ai récupéré.

Alors que Milania admet que sa mère ne l’a jamais critiquée pour son poids, elle a également révélé que Teresa avait laissé des allusions. « Elle ne me disait jamais rien, mais elle disait : ‘Oh, tu vas prendre une autre glace ? Je dirais, ‘Je m’en fous si je suis gros Si je suis gros. Si je vais avoir une autre glace, je vais avoir une autre glace.

Teresa, 51 ans, a déclaré qu’elle pensait que sa fille était « adorable » à l’époque et qu’elle n’aurait pas voulu lui donner un « complexe » en la forçant à perdre du poids. « Je pensais qu’elle avait l’air adorable, elle était juste un peu plus épaisse », a expliqué la maman de quatre enfants. Quant aux sœurs tout aussi glamour de Milania, (Giamaintenant 22, gabrielle18 ans et Audriana, 13 ans) « Ils me lançaient toujours de petits coups », se souvient-elle. « Mais c’était bien. C’était n’importe quoi. Quand j’étais à l’école primaire, ouais, c’était mignon. Mais quand je suis arrivé au collège, [I] commençait à avoir l’air un peu pas bien.

En novembre 2019, Teresa avait précédemment affirmé que Milania avait perdu environ 40 livres à la suite de leur père Joe Giudiceproblèmes juridiques et déportation. « Il est difficile. … Mes filles ont dû grandir rapidement à cause de tout ce que nous avons vécu », a-t-elle déclaré à BravoCon cette année-là. « Elle [Milania] a vu un thérapeute l’année dernière. Elle a eu des problèmes à l’école », a-t-elle poursuivi. « Maintenant, elle réussit bien à l’école. Elle a perdu plus de 40 livres.

Plus Nouvelles des célébrités

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: ‘The Real Housewives Of New Jersey’ Saison 14: Le casting, le calendrier de tournage et plus que nous savons

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.