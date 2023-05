Milan vs Inter est le dernier de la riche histoire des « derbies » de l’UCL

Les rivaux éternels de l’AC Milan et de l’Inter Milan disputeront une demi-finale de la Ligue des champions entièrement italienne lorsqu’ils s’affronteront à San Siro cette semaine, 20 ans après leur dernière rencontre dans le dernier carré de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le match aller-retour de cette saison est la première demi-finale 100% italienne de la Ligue des champions depuis cette rencontre de 2003, au cours de laquelle Milan s’est qualifié grâce à un précieux but à l’extérieur après que les deux matches se soient terminés à égalité (0-0, 1-1).

Le Rossoneri a ensuite affronté une nouvelle opposition italienne, battant la Juventus aux tirs au but dans l’une des finales les plus oubliables de la Ligue des champions de la compétition, qui s’est déroulée sans but pendant 120 minutes avant la fusillade.

La dernière fois que les deux clubs se sont affrontés en Ligue des champions, c’était en quarts de finale 2004-05. Une fois de plus, Milan a remporté un affrontement orageux au cours duquel le match retour a été abandonné après 72 minutes en raison de problèmes de foule et le gardien milanais Dida a été touché par une fusée éclairante lancée depuis les tribunes, l’UEFA accordant à l’équipe de Carlo Ancelotti une victoire par défaut 3-0 pour booster leur victoire cumulée à 5-0.

L’image de Marco Materazzi de l’Inter et de Rui Costa de Milan se tenant ensemble et observant le chaos devant eux reste l’une des plus emblématiques de l’histoire de la compétition.

Le derby entièrement italien de 2005 entre l’AC Milan et l’Inter Milan a été abandonné après que les supporters de l’Inter aient inondé le terrain de fusées éclairantes. Mike Hewitt/Getty Images

Au niveau national, un derby est généralement défini comme un match entre deux équipes de la même ville ou de villes voisines. Cependant, même si, dans un contexte européen, nous étendons cela aux matchs entre équipes d’un même pays, ils restent une denrée rare en Coupe d’Europe. Au cours des 68 années écoulées depuis la compétition inaugurale de 1955-56, il y a eu un total de 43 rencontres entre clubs d’une même nation.

Le premier derby de ce type a eu lieu au cours de la troisième année d’existence de la Coupe d’Europe alors que le Real Madrid et Séville d’Espagne ont disputé un thriller de 12 buts sur deux manches en quarts de finale de la compétition 1957-58. Le Real a remporté le premier 8-0 avant d’être tenu 2-2 dans le second. Après avoir éliminé Vasas de Hongrie en demi-finale, Madrid a ensuite battu l’AC Milan 3-2 après prolongation en finale.

La plupart des « derbies » de la Ligue des champions par pays Pays Derbies Angleterre 16 Espagne 14 Allemagne 7 Italie 5 France 1

Los Blancos a levé la première Coupe d’Europe, puis a remporté les cinq premiers titres entre 1956 et 1960, ce qui reste un record pour la plupart des victoires consécutives en compétition. Ils ont également disputé 11 derbies contre d’autres clubs espagnols à la fois en Coupe d’Europe et en Ligue des champions, plus que toute autre équipe.

Grâce en partie à une étrange phase de cinq saisons qui les a vus s’affronter six fois lors de matches européens entre 2004-05 et 2008-09, le duo anglais Chelsea et Liverpool sont les prochains avec 10 derbies chacun.

L’Angleterre a produit le plus grand nombre de derbys de l’histoire de la Coupe d’Europe avec 16 à ce jour, suivie de près par l’Espagne avec 14. Les clubs allemands (y compris ceux de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest avant l’unification) ont produit sept derbys, tandis que le nombre de clubs italiens augmente. à six avec les demi-finales de cette saison. Pendant ce temps, les clubs français n’ont disputé qu’un seul derby dans la compétition d’élite du football européen : le quart de finale de la Ligue des champions 2009-10 entre Lyon et Bordeaux.

La plupart des « derbies » de la Ligue des champions par club Club(s) Derbies Real Madrid 11 Liverpool, Chelsea dix Barcelone, Atlético Madrid 7 AC Milan 4 Arsenal, Man City, Manchester United 3

Depuis 1955-56, un total de huit finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions ont été disputées entre deux clubs du même pays, la première occurrence étant la finale de la Ligue des champions 1999-00 entre le Real Madrid et Valence, qui s’est soldée par un 3-0 victoire pour Los Blancos. Toutes venues depuis le début du siècle, il y a eu trois finales de Ligue des champions entièrement espagnoles, trois entièrement anglaises, une entièrement allemande et une entièrement italienne.

Le Real Madrid a non seulement participé aux trois finales du « derby » espagnol, mais il est également sorti vainqueur de ces trois finales : il a battu Valence en 1999-00, puis l’Atletico Madrid en 2013-14 et 2015-16. En effet, le Real et l’Atlético sont les seuls clubs d’une même ville à s’être affrontés en finale.

Avec seulement 10 derbies disputés entre 1955-56 et 1992-93 (lorsque la Coupe d’Europe a été rebaptisée Ligue des champions), les matchs entre clubs d’un même pays sont devenus beaucoup plus fréquents depuis le début du siècle. En effet, depuis la campagne 1999-00, un total de 31 derbies ont eu lieu en seulement 24 ans, avec seulement quatre saisons (2000-01, 2011-12, 2019-20, 2021-22) sans au moins une à proprement parler. . En revanche, la Coupe d’Europe s’est déroulée pendant 11 saisons consécutives entre 1961-62 et 1972-73 sans produire un seul derby, avec seulement six autres derbys jusqu’au début de l’ère de la Ligue des champions en 1992-93.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’augmentation spectaculaire de la prévalence est due à un changement dans le format de la compétition, et également à un sous-produit du fait que l’UEFA a légué plus de créneaux de qualification automatiques et d’argent aux clubs des meilleures ligues européennes. L’UEFA a d’abord autorisé plusieurs représentants nationaux (deux clubs par pays) à participer à la Ligue des champions en 1998, bien que cela ait été augmenté pour autoriser un maximum de quatre clubs d’un pays à partir de 1999-2000.

Les rivaux nationaux sont généralement séparés lors de la phase de groupes et des huitièmes de finale – bien que Chelsea et Liverpool aient tous deux été opposés dans le même groupe en 2005-06 après que Liverpool ait obtenu une dispense spéciale en tant que champion en titre malgré son échec à se qualifier via sa position dans la ligue nationale. Pour cette raison, les chances que ces équipes se rencontrent finalement en phase à élimination directe sont évidemment augmentées.

Des derbies mémorables de la Ligue des champions

Borussia Dortmund 1-0 Bayern Munich, quart de finale 1997-98 (0-0, 1-0)

Remarquable pour être le premier match nul de derby entre deux clubs du même pays de l’ère de la Ligue des champions, le match aller n’a pas produit de but alors que le Bayern et les champions d’Europe en titre Dortmund ont martelé un match nul 0-0 à l’Olympiastadion de Munich.

Le match retour a également tenu la distance alors que les adversaires allemands ont joué encore 109 minutes de nervosité avant que Stéphane Chapuisat ne lâche le ballon avec une frappe qui s’est avérée suffisante pour calmer l’épuisant match à deux jambes. classique en faveur de Dortmund.

Valence 5-3 Barcelone, demi-finale 1999-2000 (4-1, 1-2)

#TalDíaComoHoy en el an 2000, el ‘Piojo’ López culminó con este gol el 4-1 del Valencia ante el Barcelona en la ida de demi-finales #UCL.#OTD | @valenciacf pic.twitter.com/k9z9XeT6Iy — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 2 mai 2020

Le premier derby de la Ligue des champions du nouveau millénaire a vu Valence provoquer une surprise majeure sur deux matches pour éliminer Barcelone en demi-finale. Une victoire inspirée 4-1 au Mestalla (dont un excellent but de Claudio Lopez à la 92e minute) a permis d’envoyer l’équipe d’Hector Cuper en finale au Stade de France. Ils se sont décrochés contre leurs compatriotes espagnols du Real Madrid là-bas, et ont subi plus de chagrin un an plus tard lorsqu’ils ont perdu une autre finale, cette fois contre le Bayern Munich à San Siro.

Manchester United 1-1 (6-5 tabs) Chelsea, finale 2007-08

Les poids lourds de la Premier League, Manchester United et Chelsea, se sont affrontés lors d’une nuit pluvieuse à Moscou, un lieu idéal pour Chelsea alors qu’ils atteignaient leur toute première finale de la Ligue des champions sous la propriété de Roman Abramovich. La majorité de la rencontre entièrement anglaise était une affaire serrée, jusqu’à ce que Didier Drogba soit expulsé dans les dernières minutes de temps supplémentaire pour avoir giflé Nemanja Vidic, mais la conclusion vivra pour toujours alors qu’un glissement fatidique sur le gazon détrempé a vu le capitaine de Chelsea. John Terry a raté un coup de pied vital lors de la fusillade, le laissant désemparé et pleurant sous la pluie.

Liverpool 5-7 Chelsea, quart de finale 2008-09 (1-3, 4-4)

Liverpool et Chelsea se sont énormément rencontrés sur plusieurs fronts au milieu des années 2000 – 24 fois en seulement cinq saisons entre 2004-05 et 2008-09, en fait. Alors que bon nombre de ces rencontres dans cinq compétitions différentes ont abouti à des affaires lourdes et à faible score, les rivaux de la Premier League ont également organisé quelques fêtes de but pour faire bonne mesure. Le quart de finale 2008-09 a été l’un des meilleurs, le match retour en particulier ayant vu l’avantage changer de mains à de nombreuses reprises.

Avec trois buts à l’extérieur à leur actif, Chelsea s’est installé comme grand favori pour le match retour à Stamford Bridge. Cependant, Liverpool a marqué deux fois dans les 30 premières minutes pour mener 2-0 à la mi-temps. Le vrai plaisir a commencé presque immédiatement après le redémarrage alors qu’un échappé calamiteux de Pepe Reina a vu Drogba rentrer à la maison un tap-in apprivoisé de la ligne de signature. Alex a ensuite marqué un coup franc tonitruant pour égaliser la nuit avant que Frank Lampard ne place Chelsea 3-2 au match retour et 6-3 devant au total.

Alors qu’il restait environ 10 minutes à jouer, Liverpool a organisé une renaissance alimentée par l’adrénaline en marquant deux fois de suite par Lucas Leiva et Dirk Kuyt aux 81e et 83e minutes respectivement pour laisser les Reds n’avoir besoin que d’un seul but supplémentaire à traverser chez leurs hôtes. frais. Hélas, c’est Chelsea qui a eu le dernier mot alors que Lampard a marqué son deuxième du match avec une superbe première fois qui est allée sur le poteau pour éteindre une fois pour toutes la résurgence de Liverpool.

Real Madrid 4-1 (ap) Atlético Madrid, finale 2013-14

🗣️ « Je me suis dit : ‘Ça ne peut pas finir comme ça.' » 2⃣ Sergio Ramos a ajouté à ses buts cruciaux contre le Bayern en demi-finale, forçant le temps supplémentaire avec un égaliseur de dernière minute à Lisbonne contre son rival Atlético. ‘La Décima’ deviendrait réalité 🏆@Sergio Ramos | @realmadriden | #UCL pic.twitter.com/sGC7BMlNgT — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 24 mars 2021

Gardant une avance d’un but à partir de la 36e minute à Lisbonne, l’équipe de l’Atletico, caractéristique de l’entraîneur Diego Simeone, semblait avoir une main proverbiale sur le trophée en deuxième mi-temps. Cependant, au plus profond de la 93e minute, le Real a forcé un corner qui a abouti à une tête de dernière minute de Sergio Ramos envoyant la finale en prolongation. Avec l’Atletico bel et bien dégonflé, Los Blancos a couru brutalement dans les 30 minutes qui ont suivi et a finalement gagné 4-1 pour mettre définitivement fin à leur attente de 12 ans pour La Décima — le 10e titre européen du club.

Tottenham Hotspur (a) 4-4 Manchester City, quart de finale 2018-19 (1-0, 3-4)

📅 Manchester City 4-3 Tottenham, #OTD en 2019 : ⏰⚽️0⃣4⃣ Livre sterling

⏰⚽️0⃣7⃣ Fils

⏰⚽️1⃣0⃣ Fils

⏰⚽️1⃣1⃣ Bernardo Silva

⏰⚽️2⃣1⃣ Livre sterling

⏰⚽️5⃣9⃣ Agüero

⏰⚽️7⃣3⃣ Llorente #UCL pic.twitter.com/YbetYcjqk7 — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 17 avril 2021

Alors qu’une victoire 1-0 à domicile avait effectivement mis Tottenham aux commandes, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu à l’Etihad. Un départ frénétique a vu quatre buts marqués dans les 11 premières minutes avec un cinquième de Raheem Sterling après 21 minutes mettant City 3-2 dans la nuit.

Sergio Aguero en a ensuite ajouté un autre en seconde période alors que City semblait s’éloigner, seulement pour que l’attaquant remplaçant des Spurs, Fernando Llorente, place le ballon à travers la ligne avec son bassin (selon la très longue revue VAR) pour mettre son côté en avance sur les buts à l’extérieur.

Avec le drame implacable, il y avait plus de chaos à venir dans les arrêts de jeu alors que Sterling rentrait chez lui pour terminer son tour du chapeau et envoyer City avec le dernier coup de pied du match – seulement pour que VAR intervienne et marque le but du record sur le le plus marginal des hors-jeu repéré dans l’accumulation.

La chance des Spurs s’est poursuivie en demi-finale lorsque Lucas Moura a réussi son tour du chapeau à la fin du match retour de la demi-finale contre l’Ajax pour les envoyer en finale. Mais la fortune les a abandonnés à Madrid alors que Liverpool a obtenu un penalty dès la première minute, que Mohamed Salah a converti alors que les Reds remportaient le « derby » de la finale de la Ligue des champions 2-0.