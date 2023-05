Milan v Internazionale : demi-finale aller de la Ligue des champions – en direct

C’est sensationnel ! Un peu d’espace pour Barella en bas à gauche. Il décoche un centre bas en direction de Martinez, qui fait un faux pas sur le bord du D et permet à Mkhitaryan d’entrer derrière lui, de toucher au milieu et dans la surface de Milan, et de frapper Maignan et dans le côté gauche. du net !

6 minutes : Dzeko fait tomber le ballon devant Tomori sur la gauche de l’Inter et est abattu pour ses ennuis. Un coup franc et une occasion de charger la surface milanaise.

24 secondes : Hernandez arrive en retard sur Dumfries. Un départ à haute intensité. Un peu plus tard dans le match et cela aurait pu être un jaune.

« Les alignements de ce soir me ramènent plutôt à l’époque grisante où les clubs écossais étaient régulièrement à la fin des compétitions européennes, et il fallait souvent reconnaître le fait que les joueurs de l’autre côté avaient de meilleurs noms que nous. Cette pensée a indéniablement été suscitée par l’article d’Alex Reid sur Quarante ans aujourd’hui, mais lorsque vous considérez la cadence de Leighton, Cooper, McLeish, Miller et Rougvie – par opposition à Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni et Dumfries – vous réalisez qu’il n’y a qu’un seul des eux auraient fait l’équipe d’Aberdeen »- Scott Blair

En revanche, les Nerazzurri font comme les Nerazzurri. Noir et bleu partout. Il est également possible de savoir à qui ils jouent sans plisser les yeux extrêmement douloureusement. Un premier coup porté par l’Inter.

La grande confrontation des fanions en demi-finale des Guardians. Les Rossoneri – cela n’aurait aucun sens autrement – ​​jouent en rayures rouges et noires. Leur fanion est cependant majoritairement blanc. Un clin d’œil au fait que six de leurs sept Coupes d’Europe ont été remportées avec leur équipement blanc de deuxième choix ? Peut être! Ou peut-être pas.

Un coup dur pour Milan : Rafael Leao a échoué à un test de condition physique ce matin et est complètement absent. Leao a eu un problème musculaire contre la Lazio le week-end dernier. Les Rossoneri peuvent cependant faire appel à Olivier Giroud, vainqueur de cette compétition avec Chelsea en 2021, et au remplaçant Divock Origi, qui a réglé la finale 2019 en faveur de Liverpool.

il y a 2h 13h30 HAE Préambule

Milan et l’Internazionale se sont déjà rencontrés en demi-finale de la Ligue des champions, et c’était serré. En 2003, Milan s’est qualifié pour la finale après des matchs nuls 0-0 et 1-1, le but à l’extérieur d’Andriy Shevchenko faisant la différence, bien que sur un point technique, étant donné que les deux équipes jouent dans le même stade. Les clubs se sont retrouvés deux ans plus tard, cette fois en quarts, lorsque l’administration a de nouveau relevé sa tête laide, Milan remportant le match aller 2-0 avant de se voir attribuer le match retour 3-0, le match abandonné après que le gardien Dida ait été touché à la tête. par la fusée éclairante d’un supporter de l’Inter.

Dix-huit ans plus tard, les Milanais se retrouvent pour la troisième fois dans la plus grande compétition européenne… et encore une fois, ça risque d’être serré et âprement disputé. Milan est le champion d’Italie en titre/sortant ; L’Inter est devant Milan dans le tableau de Serie A de cette année. Milan a remporté son match à domicile contre l’Inter 3-2, grâce à des buts de Rafael Leao (2) et Olivier Giroud ; L’Inter a remporté le revers 1-0 grâce à la frappe de Lautaro Martinez. L’Inter a également remporté la demi-finale à deux jambes de la Coppa Italia la saison dernière 3-0 au total, donc alors que Milan a le meilleur historiquement en Ligue des champions, l’Inter a la forme la plus récente au niveau national.

Bonne chance pour appeler ça, alors. Ce que nous pouvons dire avec certitude, cependant, c’est que les Rossoneri et les Nerazzurri sont tous deux de véritables rois européens, sept et trois fois champions continentaux respectivement. Les deux clubs brillent de cette poussière d’étoiles de la vieille école du début de l’âge d’or de la Coupe d’Europe, Gianni Rivera et Jose Altafini, Sandro Mazzola et Giacinto Facchetti, Nereo Rocco et Helenio Herrera, tout ça. Les deux clubs sont de nouveau à la hauteur. Le coup d’envoi à San Siro est à 20h BST, 21h heure locale. C’est en marche!