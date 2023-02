Milan remporte le match aller terne en huitièmes de finale contre Tottenham

Stefano Pioli a finalement eu raison d’Antonio Conte mardi alors que Milan battait Tottenham Hotspur à San Siro. Milan conserve l’avantage d’un but lors du match retour à Londres dans quatre semaines.

C’était une affaire méfiante, avec deux équipes relativement hors de forme qui s’affrontaient au niveau national dans la première compétition européenne. Entrant dans le match nul, Milan n’a gagné que deux fois depuis la reprise de la Coupe du monde. Le plus préoccupant était le fait que l’une de ces victoires était le premier match de retour. Ensuite, la deuxième victoire a eu lieu le week-end dernier contre Torino.

La plupart des problèmes de Milan étaient des problèmes défensifs. Depuis le début de l’année civile, Milan n’a réussi sa première feuille blanche que lors de cette récente victoire sur Turin. Sur le chemin, il a concédé 19 buts au cours des huit matchs précédents. Cependant, Stefano Pioli a finalement placé ses joueurs face à un trio talentueux à Tottenham.

D’une certaine manière, tout ce que Milan avait à faire était d’en obtenir un tôt et de s’accroupir. Alors, c’est ce que Rossoneri a fait.

Brahim Díaz frappe tôt

Depuis le décalage, Milan semblait le plus fort des deux. Les sept fois vainqueurs de la Ligue des champions sont sortis agressifs et il n’a pas fallu longtemps pour s’inscrire sur la feuille de match.

Theo Hernandez, un rouage clé de l’équipe gagnante du Scudetto pour Milan la saison dernière, a trouvé de l’espace sur le côté offensif gauche. Une fois dans la surface, il a décoché un tir sur le gardien suppléant des Spurs, Fraser Forster. Forster, pour un Hugo Lloris absent pendant deux mois, a effectué un arrêt solide avec sa poitrine sur le tir à bout portant. Le rebond est venu à Brahim Díaz. Malgré un bon contact, Fraser Forster a mis la main dessus. Le rebond, cependant, a surgi tout droit et Díaz s’est précipité sur lui pour lui faire signe de la tête.

C’était le premier but de Díaz en Ligue des champions cette saison.

Milan ferme Tottenham pour les 90 minutes restantes

Tottenham avait plus de possession après le but. Il a également rassemblé plus de tentatives de tir. Cependant, aucun de ces mouvements n’a déclenché de tentative nette de but. Au lieu de cela, tout était un jeu d’espoir étouffé par la défense de Milan.

Au centre de cela se trouvait Simon Kjær. L’international danois a bien joué contre Harry Kane, qui semblait être l’une des rares occasions de création pour Tottenham. Kjær et ses camarades en défense n’ont pas fourni d’occasions clés. Tottenham a tiré 12 coups. Mais seuls trois d’entre eux ont atteint le gardien Anton Tătărușanu.

La liste des blessés de Tottenham n’a pas rendu service à l’équipe. Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma et le susmentionné Hugo Lloris ont le potentiel d’être des acteurs clés du côté de Tottenham. Cela a mis la pression sur Pape Matar Sarr, 20 ans, qui n’a disputé que sa huitième apparition cette saison. Même alors, Sarr avait l’air décent au milieu du parc.

Conte espère qu’il pourra faire un pas de plus pour aider Harry Kane et les Spurs à retrouver le chemin de cette égalité à Londres. Le match retour est le 8 mars.

PHOTO : IMAGO / Marco Canonnier