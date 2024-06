Milan ravive l’intérêt pour l’ailier de Lille après la saison avec 22 buts

Quelques mois après l’émergence des premiers liens, l’AC Milan a de nouveau été évoqué comme ayant un intérêt concret à recruter Edon Zhegrova en provenance de Lille.

Tuttosport rapportait il y a un an que Milan était un admirateur de Zhegrova et que l’intérêt pour l’international kosovare remonte bien plus loin. Lorsqu’il avait 13 ans et qu’il jouait dans un tournoi en Italie, les recruteurs de Milan l’avaient sélectionné comme le meilleur parmi plus de 200 garçons de son âge.

Il a même pu visiter San Siro, mais en raison de problèmes bureaucratiques, son transfert vers le secteur jeunesse des Rossoneri n’a pas eu lieu. Milan a continué à suivre son évolution au Standard de Liège puis à Saint-Trond et Genk, où il était le remplaçant de Ruslan Malinovskyi.

Désormais, son nom est à nouveau lié à Milan. Gianluigi Longari de Sportitalia écrit sur son profil X que les Diavolo aiment le joueur de 24 ans en plus de leurs rivaux nationaux, la Juventus et la Roma. Il n’y a « rien d’avancé pour le moment » mais les négociations « pourraient se développer dans les semaines à venir ».

Zhegrova a un contrat expirant en juin 2026 avec Lille, et 47 apparitions toutes compétitions confondues en 2023-24 sous la direction de Paulo Fonseca – qui sera le prochain entraîneur-chef de Milan – il a amassé 12 buts et 10 passes décisives.