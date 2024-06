Milan prêt à offrir 25 millions d’euros plus un joueur au défenseur central italien

L’AC Milan continue d’être lié à un transfert pour Alessandro Buongiorno et a une offre prête à être envoyée à Turin, selon un rapport.

Milan est susceptible d’apporter des changements au département défensif étant donné que Milan a concédé 68 buts en 52 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, avec une moyenne de 1,3 but encaissé par match.

On a souvent rapporté que Buongiorno de Turin est la cible de rêve en matière de défenseur centralmais son prix est très élevé et il y a beaucoup de concurrence, en plus du fait qu’Urbano Cairo a laissé entendre qu’il ne considérerait pas les offres.

Selon les dernières nouvelles de SportMediaset (via Radio Rossonera), la direction milanaise prépare une offre au Torino pour Buongiorno et il s’agira d’un accord joueur plus cash plutôt que d’une simple offre. La proposition s’élèvera à 25 millions d’euros plus Alexis Saelemaekers en contrepartie.

Il est peu probable que l’ailier belge soit acheté définitivement par Bologne après son prêt là-bas et serait donc basé, mais Milan a déjà Christian Pulisic et Samuel Chukwueze dans cette zone du terrain et il serait donc libre de partir.

Saelemaekers semble être un profil qui plaît à Turin et il pourrait s’avérer être l’atout dans la manche de Milan pour leur permettre de battre la concurrence (de Naples surtout) et de décrocher le capitaine de Granata.