Milan prendra une décision tardive sur l’aptitude de Leao pour le derby de l’UCL

L’AC Milan fera un appel tardif le Raphaël LéaoLa participation de l’ailier portugais à la demi-finale aller de la Ligue des champions contre son rival de l’Inter Milan, a déclaré mardi l’entraîneur Stefano Pioli après que l’ailier portugais ait subi une blessure musculaire.

Leao a été l’un des joueurs les plus influents de Milan cette saison avec 13 buts et 10 passes décisives dans toutes les compétitions, mais il n’a duré que 12 minutes lors de la victoire 2-0 de samedi contre la Lazio avant d’être enlevé.

Pioli a déclaré que Leao commencerait le match ou ne jouerait pas du tout, ajoutant que l’ailier belge Alexis Saelemaekers était un remplaçant potentiel pour le match de mercredi à San Siro.

« Aujourd’hui, il [Leao] formé, demain je déciderai quoi faire », a déclaré Pioli aux journalistes, ajoutant qu’il ne s’inquiétait pas de la condition physique du joueur de 23 ans.

« Je vais me coucher tranquillement ce soir, de toute façon le matin Rafa et le médecin me diront son état. S’il va bien il sera appelé, sinon non.

« Si le test est propre, il peut jouer. S’il n’est pas propre, il ne peut pas jouer – ni du début ni de la fin. J’aurais préféré le faire aujourd’hui, mais ce n’était pas possible. »

Rafael Leao s’est blessé lors de la victoire de l’AC Milan contre la Lazio samedi. Photo de Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Milan, qui a été détrôné en tant que champion de Serie A la semaine dernière par Napoli, a connu une mauvaise passe en championnat avec seulement trois victoires lors de ses 10 derniers matchs pour glisser au cinquième rang, à deux points de l’Inter, quatrième.

Cependant, Pioli a choisi de se concentrer sur sa course européenne au cours de laquelle il a éliminé Tottenham Hotspur en huitièmes de finale et Napoli en quarts de finale.

« Nous parlons de la Ligue des champions, nous n’avons pas eu de hauts et de bas mais un parcours exceptionnel », a-t-il déclaré.

« Nous voulons essayer de franchir cette dernière étape avant de gagner une finale de Ligue des champions, quelque chose qui ne nous est pas arrivé à tous. La motivation est au plus haut.

« C’est le plus difficile, car c’est une demi-finale de Champions. Mais c’est aussi beau à préparer, à vivre, à jouer. J’ai essayé de transmettre concentration et bonheur à l’équipe pour vivre ces moments. »

Pendant ce temps, le manager de l’Inter, Simone Inzaghi, a déclaré que l’absence de Leao aurait peu d’impact sur les préparatifs de l’Inter.

« Nous connaissons tous les qualités du joueur », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse mardi. « Nous savons qu’il peut être là ou non, nous allons clairement faire quelques ajustements mais cela n’affectera pas notre plan de match. »

La dernière rencontre de l’Inter avec Milan en demi-finale de la Ligue des champions a eu lieu il y a 20 ans lors de la saison 2002-03, lorsque Milan les a battus en route vers un sixième titre européen.