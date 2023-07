Milan Kundera : l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être décède à 94 ans

L’écrivain d’origine tchèque Milan Kundera, auteur du roman L’insoutenable légèreté de l’être qui a vécu près de cinq décennies à Paris, est décédé à l’âge de 94 ans.

La bibliothèque morave (MZK), qui abrite la collection personnelle de Kundera, a déclaré qu’il était décédé mardi dans son appartement parisien des suites d’une longue maladie.

Kundera a remporté des éloges pour la façon dont il a représenté des thèmes et des personnages qui flottaient entre la réalité banale de la vie quotidienne et le monde noble des idées.

« Milan Kundera était un écrivain qui a touché des générations entières de lecteurs sur tous les continents et a acquis une renommée mondiale », a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala.

« Il laisse derrière lui non seulement une fiction remarquable, mais aussi un travail d’essai important. »

L’héritage du mélange de la philosophie et de l’ironie pour explorer la nature humaine

Kundera a remporté des éloges pour son style dans la représentation de thèmes et de personnages qui flottaient entre la réalité banale de la vie quotidienne et le monde noble des idées. Il donnait rarement des interviews et croyait que les écrivains devaient parler à travers leur travail.

Son premier roman La Plaisanterie, publié en 1967, dresse un portrait cinglant du régime communiste tchécoslovaque.

Arrivant à une époque où les réformateurs tchèques cherchaient à établir un « socialisme à visage humain », le roman était une première étape dans le cheminement de Kundera de membre du parti à dissident en exil, un surnom qu’il dédaignait.

Il a déclaré au quotidien français Le Monde en 1976 que qualifier ses œuvres de politiques revenait à simplifier à l’excès et donc à obscurcir leur véritable signification.

Un an plus tôt, Kundera avait été mis sur liste noire après avoir critiqué l’invasion soviétique de 1968 et finalement contraint d’émigrer avec sa femme Vera en France, où il est finalement devenu citoyen.

Son premier roman en tant qu’émigré était The Book of Laughter and Forgetting (1979), une histoire écrite en sept parties qui montrait le pouvoir des régimes totalitaires d’effacer des parties de l’histoire et de créer un passé alternatif.

Bien qu’il ne soit pas aussi connu que L’insoutenable légèreté de l’être, publié cinq ans plus tard, le livre a cimenté la réputation de Kundera en tant que romancier de premier plan avec des critiques qui l’ont qualifié d’œuvre de génie. Cela lui a également coûté sa nationalité tchécoslovaque. Il a retrouvé un passeport tchèque en 2019.

« Le livre du rire et de l’oubli se qualifie lui-même de roman, bien qu’il soit en partie conte de fées, en partie critique littéraire, en partie tract politique, en partie musicologie et en partie autobiographie », a écrit le New York Times dans une critique.

« Il peut s’appeler comme il veut, car l’ensemble est un génie. »

Musique et cinéma

Né dans la capitale morave de Brno le 1er avril 1929, d’un musicologue qui a étudié avec le compositeur Leos Janacek, Kundera a commencé à écrire des poèmes au lycée et a étudié à l’Université Charles de Prague après la Seconde Guerre mondiale.

Comme beaucoup de jeunes hommes de son âge, il a rejoint le parti communiste mais en a ensuite été exclu. Au cours des années 1960, il a enseigné dans une académie de cinéma où ses étudiants comprenaient Milos Forman, qui était parmi les créateurs des films tchèques de la Nouvelle Vague.

Pendant son exil, l’auteur a entretenu une relation glaciale avec son ancienne patrie, écrivant ses nouvelles œuvres en français et empêchant même la traduction de certains de ses romans en tchèque. Il a dit un jour à un intervieweur qu’il se considérait comme un Français plutôt qu’un émigré.

Mais Kundera n’a jamais perdu le lien avec sa patrie et nombre de ses livres ont eu lieu dans son pays natal. Il a rarement fait des visites publiques chez lui après que la révolution de velours de 1989 a renversé le régime communiste, préférant plutôt se glisser tranquillement dans le pays pour rendre visite à ses amis et à sa famille.

Kundera a vécu principalement à l’abri des regards du public, mais a fait une déclaration publique en 2008 pour démentir un rapport selon lequel il aurait dénoncé un jeune pilote comme espion en 1950, qui aurait atterri dans des mines d’uranium et des prisons pendant 14 ans.

« Ce n’est pas vrai, le seul mystère que je ne peux pas expliquer, c’est comment mon nom est arrivé là », a-t-il déclaré.

Traduit dans plus de 20 langues, Kundera a remporté plusieurs prix littéraires, dont le Prix Europa-Litterature pour l’ensemble de son œuvre.

En 1973, sa Vie est ailleurs a remporté le très convoité Prix Médicis français du meilleur roman étranger, et La Fête d’adieu, une farce sexuelle moderne se déroulant dans une station thermale d’Europe de l’Est, a remporté le Premio Mondello italien en 1978.

Il a été nominé à plusieurs reprises pour le prix Nobel de littérature mais n’a jamais gagné.

En acceptant le prix de Jérusalem en 1985, Kundera a déclaré : « Cela me plaît de penser que l’art du roman est venu au monde comme l’écho du rire de Dieu. »

Kundera a expliqué ce qui l’a poussé en tant qu’écrivain et son dédain pour l’autoréflexion dans une interview avec le New York Times la même année.

« Seule une œuvre littéraire qui révèle un fragment inconnu de l’existence humaine a une raison d’être », a-t-il déclaré dans l’interview. « Être écrivain ne signifie pas prêcher une vérité, cela signifie découvrir une vérité. »