Milan Kundera décédé

L’écrivain franco-tchèque Milan Kundera, célèbre pour ses poèmes, essais et romans dont L’insoutenable légèreté de l’être, est décédé à l’âge de 94 ans.

« Malheureusement, je peux confirmer que M. Milan Kundera est décédé hier des suites d’une longue maladie », a déclaré Anna Mrazova, porte-parole de la bibliothèque de sa ville natale de Brno.

Kundera était un ancien communiste qui a fui la Tchécoslovaquie pour la France en 1975 1 crédit

Une image tirée du film L’insoutenable légèreté de l’être (1988) avec Daniel Day-Lewis Crédit : Alamy

« Il est mort chez lui, dans son appartement parisien », a-t-elle déclaré.

Le romancier, poète et essayiste a vécu et travaillé en France depuis qu’il a quitté la Tchécoslovaquie communiste en 1975.

Il était connu pour ses romans sombres et provocateurs traitant de la condition humaine et parsemés de satire reflétant son expérience d’avoir été déchu de sa nationalité tchèque pour dissidence.

Né le 1er avril 1929 dans la deuxième ville tchèque de Brno, Kundera a étudié à Prague.

Il a commencé par écrire de la poésie, des nouvelles et enseigner dans une école de cinéma, où ses élèves comprenaient le futur réalisateur oscarisé Milos Forman.

Son roman révolutionnaire, The Joke, sur un jeune homme expulsé de l’université et du Parti communiste pour une blague innocente, a été publié en 1967.

Communiste autrefois enthousiaste, Kundera a été expulsé du parti à deux reprises, d’abord pour « activités anticommunistes » en 1950, puis pour être tombé en disgrâce auprès des autorités alors qu’il appelait publiquement à la liberté d’expression et à l’égalité des droits.

Après que le mouvement de réforme du Printemps de Prague – qu’il a contribué à diriger – ait été écrasé par les armées dirigées par les Soviétiques en 1968 et qu’il ait perdu tout espoir que les choses changeraient un jour, Kundera est parti pour la France.

S’adressant rarement au public, Kundera a été déchu de la nationalité tchèque en 1979, à la suite de la publication du Livre du rire et de l’oubli.

Il devient Français en 1981.

Son œuvre de loin la plus célèbre, L’insoutenable légèreté de l’être, est publiée en 1984 et transformée en film avec Juliette Binoche et Daniel Day-Lewis en 1988.

Le roman est un conte moral sur la liberté et la passion, à la fois au niveau individuel et collectif, contre le Printemps de Prague et ses conséquences en exil.

Critiqué pour avoir tourné au vinaigre avec sa patrie et pour sa décision d’interdire la traduction de ses livres français en tchèque, Kundera n’a retrouvé sa nationalité tchèque qu’en 2019.

C’était 30 ans après que l’ancienne Tchécoslovaquie a abandonné le régime communiste dirigé par Moscou lors de la révolution de velours de 1989, et 26 ans après la scission pacifique du pays entre la République tchèque et la Slovaquie en 1993.

Le jour de son anniversaire cette année, la bibliothèque morave de Brno a ouvert la bibliothèque Milan Kundera sur l’un de ses étages.

Kundera a souvent été présenté comme un favori pour remporter le prix Nobel de littérature, mais il ne l’a jamais fait.

« Non seulement la littérature tchèque, mais aussi la littérature mondiale, a perdu l’un des plus grands écrivains contemporains, et l’un des écrivains les plus traduits également », a déclaré à la télévision tchèque Tomas Kubicek, directeur de la bibliothèque Kundera.

Les législateurs européens à Strasbourg ont observé aujourd’hui une minute de silence en mémoire de la légende littéraire.

Également né à Brno, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré que Kundera était capable « d’attirer des générations entières de lecteurs sur tous les continents » avec son travail.

« Il laisse derrière lui un travail romanesque remarquable mais aussi remarquable », a ajouté Fiala sur Twitter.