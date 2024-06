Milan et Theo Hernandez attendent l’évolution du Bayern-Davies

L’AC Milan surveille de près l’évolution du Bayern Munich, sachant que son mercato estival pourrait se transformer radicalement en cas de renouvellement.

L’édition de ce matin de La Gazzetta dello Sport (ci-dessous) parle du projet de Milan de soutenir le nouvel entraîneur-chef Paulo Fonseca en investissant, notamment dans le département offensif où deux attaquants pourraient arriver pour un total de 70 millions d’euros.

Le plan pour Fonseca est alors clair : recruter Joshua Zirkzee le plus tôt possible afin qu’il puisse commencer à travailler avec l’équipe dès début juillet. Il y a environ 20 jours entre le départ de Raduno et le départ pour la tournée aux États-Unis.

Milan sait qu’une bonne partie de son été passe aussi par l’Allemagne et pas seulement à cause du Championnat d’Europe : il y a une décision à prendre du Bayern Munich qui peut changer le sort de Theo Hernandez.

Le Bayern se bat avec Alphonso Davies, son arrière gauche titulaire qui pour l’instant ne renouvelle pas et se tourne vers l’Espagne pour comprendre si le Real Madrid fera réellement une offre.

Le marché de Milan en dépend également, car si Davies devait être vendu, les géants de la Bundesliga se tourneraient vers l’arrière latéral français. Face à une offre énorme, Milan pourrait vendre Theo, et cela change radicalement les plans et le budget pour les réaliser.