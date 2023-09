Milan contre Newcastle : Ligue des Champions – en direct

8 minutes : Newcastle s’est bien installé. Schar se lance longtemps sur la droite pour Murphy, qui se bat avec Hernandez et échoue de peu à se dégager dans la surface. Il prétend qu’on lui a tiré la chemise, et il a peut-être raison, mais le jeu continue.

6 minutes : … mais Newcastle revient, par l’intermédiaire du vieux milanais Tonali, qui glisse vers la gauche et bat la Calabre, pour ensuite sortir le ballon pour un coup de pied de but. Quelques moments vivants qui encourageront les visiteurs.

4 minutes : Leao intervient depuis la gauche et frappe le premier coup de colère. Directement sur Pope et facile pour le gardien.

Les équipes sont sorties ! L’AC Milan ne s’appelle pas le rossoneri pour l’instant, tandis que Newcastle arbore ses tout aussi célèbres rayures noires et blanches. Nous partirons après les poignées de main et une écoute rapide du remix de 12 pouces sanctionné par l’UEFA de Zadok the Priest. En attendant, Joe Pearson se demande à quel point il était sage pour Eddie Howe de faire référence à « des gars expérimentés… comme Loris Karius ?

Eddie Howe parle à TNT Sport. « Nous avons hâte d’y être… c’est déjà bruyant dans le stade et il n’est même pas à moitié plein, donc nous savons que ce sera un grand défi et j’espère que nous pourrons le relever… les gars expérimentés seront vitaux pour nous… lorsque vous travaillez dur pour y parvenir, nous ne voulons pas le gaspiller… le plaisir pour nous viendra si nous jouons à notre meilleur niveau… nos supporters le méritent et nous voulons qu’ils soient fiers.

Newcastle apporte également trois changements à sa formation de départ, après sa victoire 1-0 contre Brentford. Sandro Tonali, Jacob Murphy et Alexander Isak montent au créneau, tandis que Callum Wilson, Elliot Anderson et Harvey Barnes s’assoient. Tonali réalise ce que nous sommes contractuellement obligés de décrire comme « un retour de rêve dans son ancien club ».

Milan effectue trois changements à la suite de son bourrage 5-1 en Serie A par l’Internazionale. Samu Chukwueze, Fikayo Tomori et Tommaso Pobega remplacent Tijjani Reijnders, Simon Kjær et Christian Pulišić, qui tombent tous sur le banc.

il y a 1h 11h45 HAE Préambule

Newcastle United s’est immédiatement lancé dans le football européen. Qualifiés pour l’édition 1968-69 de la Coupe Inter-Villes de Foires en terminant dixièmes de l’ancienne Première Division (ne demandez pas), ils ont saisi l’occasion avec brio en battant Feyenoord, Sporting Lisbonne, Real Zaragoza, Vitoria de Setubal, Rangers. et Ujpest remporteront l’argenterie continentale dès la première demande. Ce n’est pas mal, d’autant plus que Feyenoord remporterait la Coupe d’Europe la saison suivante. Chapeau bas à Bobby Moncur, Frank Clark, Pop Robson et consorts !

Les gars d’aujourd’hui pourraient tout aussi bien toucher le sol. Il s’agit de la première escapade de Newcastle en Ligue des champions depuis 20 ans, et ils font partie d’un groupe avec les champions de France du Paris Saint-Germain, les demoiselles d’honneur de la Bundesliga, le Borussia Dortmund et les demi-finalistes de l’année dernière, le septuple vainqueur Milan. Premier arrêt, le San Siro. Ce n’est pas grave, alors. « C’est un match de football et je pense que c’est comme ça que nous devons l’aborder », déclare Eddie Howe, qui orientera sans aucun doute ses joueurs vers la capitulation 5-1 de Milan ce week-end face à son principal rival, l’Inter, plutôt que vers leur rival. Victoire 4-1 sur Turin lors de leur seul match jusqu’à présent à San Siro cette saison. Quel Milan sera présent ? Le Toon espère que c’est le premier, et nous commencerons à le découvrir à 17h45 BST. C’est en marche!