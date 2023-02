Milan AC 1 – 0 Tottenham

Le premier but de Brahim Diaz a condamné Tottenham à une défaite 1-0 contre l’AC Milan lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions à San Siro.

L’ancien ailier de Manchester City, Diaz, est rentré à bout portant après sept minutes et les Spurs ont eu la chance de ne pas prendre plus de retard dans les phases finales lorsque Milan a repoussé deux glorieuses occasions de la tête grâce à Charles De Ketelaere et Malick Thiaw.

Au lieu de cela, Antonio Conte sera soulagé de retourner dans le nord de Londres avec un déficit d’un seul but après avoir été contraint d’aligner un duo de milieu de terrain central composé d’Oliver Skipp et de Pape Sarr en raison de la blessure de Rodrigo Bentancur et de la suspension de Pierre-Emile Hojbjerg.

Skipp et Sarr ont bien performé dans des circonstances difficiles lors de leurs débuts complets en Ligue des champions mais, dans une rencontre largement méfiante, les Spurs, battus 4-1 par Leicester en Premier League samedi, n’ont pas été en mesure de créer des occasions de marquer claires.

Leurs problèmes de personnel se poursuivront lors du match retour au Tottenham Hotspur Stadium, avec un carton jaune à Eric Dier signifiant qu’il manquera sa suspension, mais la marge de défaite d’un but signifie que l’égalité est toujours ouverte pour Conte et ses joueurs.

Quelle est la prochaine étape pour les Spurs ?

Tottenham retour à l’action de Premier League avec un match à domicile contre West Ham, en direct sur Sky Sports Premier League dimanche à partir de 15h30; coup d’envoi 16h30.

Les Spurs disputeront le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec AC Milan le mercredi 8 mars au Tottenham Hotspur Stadium ; coup d’envoi 20h.