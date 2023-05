Milan AC 0 – 2 Inter

Les premiers buts d’Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan ont permis à l’Inter Milan de contrôler fermement sa demi-finale de Ligue des champions avec l’AC Milan, remportant le match aller 2-0.

Lors d’une énorme soirée pour le football italien à San Siro, l’Inter a pris le commandement en 11 minutes lorsque Dzeko et Mkhitaryan ont frappé.

Les hôtes avaient subi un coup dur avant même le coup d’envoi lorsque Rafael Leao a été exclu après avoir échoué à se remettre d’une blessure à la cuisse – et son influence a été manquée, avec l’Inter plein d’intention et de punch lors d’une performance dévastatrice en première mi-temps.

L’Inter aurait pu mener avec une plus grande marge si VAR n’avait pas annulé de manière controversée une décision de pénalité sur le terrain pour une faute de Simon Kjaer sur l’excellent Lautaro Martinez malgré la recherche d’un contact clair avec l’attaquant.

Image:

Edin Dzeko célèbre après avoir inscrit le premier but de l’Inter





L’AC Milan s’est amélioré après la pause – ils n’auraient pas pu jouer moins bien – mais seul un effort de Sandro Tonali qui a coupé le poteau a vraiment testé un Inter confiant et assuré, qui a toujours porté une menace à la pause.

L’Inter a l’avantage de jouer devant ses propres supporters, de retour à San Siro, pour le match retour de la demi-finale mardi. Les vainqueurs de l’égalité affronteront soit le Real Madrid, soit Manchester City en finale.

Notes des joueurs AC Milan: Maignan (6), Calabria (6), Kjaer (5), Tomori (5), Hernandez (6), Krunic (5), Tonali (6), Bennacer (5), Saelemaekers (6), Diaz (5), Giroud (5) Sous-titres : Kalulu (6), Origi (6), Thiaw (6), Messias (6), Pobega (6) InterMilan : Onana (7), Darmian (7), Acerbi (7), Bastoni (7), Dumfries (8), Barella (8), Calhanoglu (7), Mkhitaryan (8), Dimarco (7), Martinez (8), Dzeko (8) Sous-titres : Gagliardini (7), De Vrij (7), Correa (7), Lukaku (7), Brozovic (7) Joueur du match : Lautoro Martínez

L’Inter foudroyant souffle Milan…

Les féroces rivaux ne s’étaient pas rencontrés en Ligue des champions depuis un affrontement en quart de finale en 2005, qui a été abandonné lorsqu’une section de supporters de l’Inter a lancé des fusées éclairantes sur le terrain.

Nouvelles de l’équipe Alexis Saelemakers a débuté à la place de Rafael Leao. Ailleurs, il y a eu des départs pour l’ancien défenseur de Chelsea Fikayo Tomori, tandis qu’Olivier Giroud a mené la ligne.

Le patron de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, a opté pour Edin Dzeko plutôt que Romelu Lukaku aux côtés de Lautaro Martinez.

C’est encore une fois l’Inter qui a fourni le feu d’artifice, époustouflant ses rivaux avec un départ fulgurant.

Ils étaient en tête après seulement huit minutes lorsque l’ancien attaquant de Manchester City Dzeko s’est dégagé d’un corner et a frappé une volée de 12 mètres devant l’impuissant Mike Maignan dans le but de Milan.

C’était 2-0 quelques instants plus tard.

Une attaque sur la gauche a trouvé le pressé Mkhitaryan, qui a traversé la défense milanaise et a bien terminé dans le coin.

Image:

Mkhitaryan fête son but à la 11e minute





Hakan Calhanoglu a ensuite lancé une frappe de 25 mètres contre un poteau, avant que Maignan ne bloque l’effort de Mkhitaryan à bout portant. C’était une circulation à sens unique.

Il y a eu un énorme moment de soulagement pour l’équipe de Stefano Pioli après que l’Inter ait obtenu un penalty à la 31e minute alors que Martinez tombait sous un défi de Kjaer. Mais l’arbitre espagnol Jesus Gil Manzano a été invité à revoir sa décision par le VAR et a décidé d’annuler son appel initial.

Milan a répondu après la pause alors que Brahim Diaz s’enroulait juste à côté de 20 mètres et Junior Messias a gâché une grande chance lorsqu’il a marqué au but.

La frappe de Tonali a ensuite été tirée de la base du poteau gauche car cela ressemblait à une nuit où rien ne tombait pour l’équipe locale.

C’était la nuit de l’Inter Milan. La finale est à portée de main.

Tomori : Il y avait de l’anxiété dans l’équipe

Le défenseur de l’AC Milan Fikayo Tomori s’adressant à BT Sport :

« Nous sommes évidemment déçus. Juste la façon dont nous avons commencé le match, en encaissant deux premiers buts comme ça. Le premier sur un corner, puis tout de suite après. C’est difficile quand c’est 0-0 mais de prendre deux buts dans les 15 premiers minutes est un coup de pied dans les dents.

« Il nous a fallu du temps pour revenir dans le match. Il y avait un peu d’anxiété dans l’équipe. Dans un match comme celui-ci, vous ne pouvez pas faire ça.

« Ce n’est que le premier match. Nous ne pouvons pas laisser tomber la tête. Nous savons que si nous jouons avec la bonne intensité si nous avions obtenu la dernière passe ou le dernier tir avec juste un peu plus de détermination ou de colère, alors nous aurions pu marquer.

« Nous sommes déçus mais nous ne pouvons pas nous attarder là-dessus. Nous devons passer au prochain match. »

Dzeko : C’est un excellent résultat

Dzeko s’adressant à BT Sport :

« Cela fait du bien, surtout parce que c’est un derby. Nous avons joué à l’extérieur sur papier. C’est un excellent résultat pour nous.

« Parfois, vous entrez dans ce moment difficile où le ballon ne veut pas entrer. La patience et le travail portent toujours leurs fruits. J’étais calme en sachant que les buts viendraient comme toujours. Aujourd’hui en est la preuve.

« Je ne pense pas [that they’ll get carried away] parce que nous sommes une équipe expérimentée. Nous savons ce que nous avons fait aujourd’hui. Nous avons obtenu un excellent résultat, mais rien n’est encore terminé. En Ligue des champions, seules les grandes équipes arrivent en demi-finale, nous devons donc être prudents et concentrés comme aujourd’hui. »

Et après?

de l’AC Milan le prochain match est loin Spezia en Serie A samedi – coup d’envoi à 17h.

Avant leur match revanche avec Milan, l’hôte de l’Inter Sassuolo en Serie A samedi – coup d’envoi 19h45.

Statistiques Opta : Dzeko mortel