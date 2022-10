Milan AC 0 – 2 Chelsea

Chelsea a remporté une importante victoire 2-0 sur l’AC Milan à San Siro grâce aux buts de Jorginho et Pierre-Emerick Aubameyang après le carton rouge de Fikayo Tomori.

L’ancien défenseur des Blues a été jugé pour avoir retiré Mason Mount à l’intérieur de la surface de réparation au milieu de la première mi-temps, l’arbitre pointant vers l’endroit et expulsant le joueur anglais. Milan était furieux et Tomori a mis un âge à quitter le terrain.

Mais l’équipe de Graham Potter mérite un énorme crédit pour son travail professionnel du côté italien. Jorginho s’est dûment converti sur place et quand Aubameyang a terminé un beau mouvement, avec Mount à nouveau au premier plan, Chelsea était sur la bonne voie pour une belle victoire.

La première victoire du club en Ligue des champions face à une opposition italienne en 19 ans lui permet de remporter deux victoires consécutives contre Milan et de prendre la tête du groupe E. Une victoire contre le Red Bull Salzburg la prochaine fois suffirait pour atteindre les huitièmes de finale. Le seul revers ? Une blessure en seconde période à Reece James.

Le moment de Tomori à oublier contre l’ancien club

Milan avait commencé le match avec brio et aurait même pu égaliser quand Olivier Giroud – un autre ancien joueur de Chelsea – avait dirigé de l’autre côté du poteau à bout portant. Mais le jeu reposait sur la phase du jeu qui a vu Tomori partir.

L’arrière central de 24 ans a ses admirateurs et beaucoup soutiennent qu’il devrait faire partie de la formation de départ de Gareth Southgate pour la Coupe du monde. Mais bien qu’il y ait eu un débat sur la décision de l’expulser, la préparation de celui-ci ne l’a pas montré sous son meilleur jour.

Mount avait déjà pris le mauvais côté de lui et Tomori a aggravé l’erreur en essayant de le tirer en arrière. Le carton rouge aurait suscité moins de controverse si le milieu de terrain de Chelsea était tombé au sol plutôt que de se faire tirer dessus.

Mount brille mais James est blessé

Image:

Reece James de Chelsea a été blessé en seconde période pour gâcher la victoire à San Siro





Si Mount méritait d’être reconnu pour cela, qu’en est-il de son rôle dans le second? C’est sa passe qui a divisé la défense milanaise et Aubameyang et Raheem Sterling ont fait la queue pour appliquer la finition. Potter l’envoya à l’intervalle mais à ce stade son travail avait été fait.

Le patron de Chelsea pourrait regretter de ne pas avoir retiré James également. Un atterrissage maladroit l’a obligé à être remplacé à l’heure de jeu. Ce sera préoccupant au-delà de Stamford Bridge étant donné que la Coupe du monde commence le mois prochain. C’était la seule tache d’une soirée réussie.

Et après?

dimanche 16 octobre 13h00



Coup d’envoi 14h00





Chelsea Visage Aston Villa à l’extérieur dimanche, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 13h; coup d’envoi 14h.

Trois jours plus tard, l’équipe de Graham Potter se rend chez ses rivaux de l’ouest de Londres Brentford le 19 octobre.

Puis le samedi 22 octobre, l’hôte de Chelsea Manchester United à Stamford Bridge, en direct sur Sky Sports Premier League ; coup d’envoi 17h30.