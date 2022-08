Milan a tenu le match nul et vierge à Sassuolo alors que la prise de contrôle touche à sa fin

Reggio Emilia (Italie) (AFP) – L’AC Milan a été tenu en échec mardi à Sassuolo alors que le rachat du club par le fonds d’investissement américain RedBird touchait à sa fin.

Les champions de Milan ont pris la tête de la Serie A avec l’impasse à Reggio Emilia, revenant après 100 jours sur le site de leur triomphe au Scudetto.

Mais ils ont cinq équipes qui se cachent à un point derrière eux, dont la Roma qui accueillera Monza plus tard mardi.

Sassuolo est 10e avec cinq points mais sera préoccupé par l’état du talisman Domenico Berardi, qui a raté un penalty en première mi-temps et a été transporté dans les vestiaires peu de temps après la mi-temps avec ce qui semblait être une blessure à la cuisse.

La vente de Milan à RedBird par le fonds américain Elliott Management devrait être officiellement conclue d’ici la fin de la semaine, des rumeurs circulant selon lesquelles les Yankees de New York de baseball prendront également une participation dans le club.

Parmi les investisseurs qui soutiennent l’acquisition de RedBird, selon un rapport du Financial Times publié mardi, il y a Main Street Advisors, une société d’investissement basée en Californie dont les partenaires incluent la star du basket-ball LeBron James et le rappeur Drake.

Sur le terrain, les leaders de la ligue ont été déçus alors que l’entraîneur Stefano Pioli a effectué plusieurs changements avant le derby milanais de samedi avec l’Inter – qui accueillera Cremonese plus tard sans Romelu Lukaku blessé – et le match d’ouverture de la Ligue des champions mardi prochain à Salzbourg.

L’un de ces changements a été pour Simon Kjaer de faire son retour en tant que partant aux côtés de Fikayo Tomori après neuf mois sur la touche avec une grave blessure au genou.

Le joueur de 33 ans a duré 79 minutes et espère rester en forme pour la Coupe du monde à partir de novembre au Qatar où son équipe nationale, le Danemark, affrontera la France, la Tunisie et l’Australie dans le groupe D.

Milan aurait dû être un but en milieu de première mi-temps quand Alessandro Florenzi et Alexis Saelemaekers se sont combinés pour faire tomber maladroitement Giorgos Kyriakopoulos et infliger un penalty à Sassuolo.

Cependant Mike Maignan, si souvent le sauveur de Milan dans le passé, s’est brillamment étiré sur sa droite pour empêcher le coup franc de Berardi.

Pioli a fait venir Sandro Tonali, Junior Messias et Charles De Ketelaere 12 minutes après la mi-temps dans le but de pimenter leur performance terne.

Mais peu de choses ont changé et Pioli a également perdu Florenzi sur blessure alors que le match se terminait par sept minutes de temps d’arrêt, ce qui n’était pas plus mouvementé que le reste d’une rencontre terne.