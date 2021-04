La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Donnarumma atteint la date limite de l’accord à Milan

L’AC Milan a donné Gianluigi Donnarumma jusqu’à la fin du mois pour décider d’une prolongation de contrat selon TuttoSport.

Le gardien de but italien a signalé l’intérêt de l’Angleterre sous la forme de Chelsea et de Manchester United avec le Rossoneri de plus en plus impatient face aux retards dans la signature d’un nouveau contrat, l’actuel de Donnarumma devant s’épuiser en juin.

Manchester United serait à la recherche d’un autre gardien de but, avec des liens avec West Bromwich Albion. Sam Johnstone et Watford’s Ben Foster sortant également tout au long de la semaine, rapporte la publication italienne.

Donnarumma a été un pilier pour Milan, mais il y a eu un désaccord sur les salaires potentiels, l’agent Mino Raiola exigeant plus que le club italien n’est prêt à payer.

Le rapport suggère que Raiola veut plus de 200 000 £ par semaine, alors qu’eMilan n’est disposé à offrir que 130 000 £.

La date du 23 mai signifie que l’avenir du gardien de but sera décidé avant le début des prochains Championnats d’Europe cet été, où sa valeur pourrait encore augmenter s’il se comporte bien.

Donnarumma a fait 25 apparitions pour l’équipe nationale d’Italie depuis ses débuts en 2016 et devrait les rejoindre dans une autre campagne cet été.

– Pep Guardiola a confirmé que Eric Garcia est sur le point de quitter Manchester City pour rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre. Guardiola a confirmé le départ du joueur de 20 ans lors de son entretien d’après-match après la victoire finale de la City Carabao Cup sur Tottenham Hotspur dimanche. Journaliste Fabrizio Romano rapporte que le défenseur espagnol signera un contrat d’une durée jusqu’en 2026 au Camp Nou.

– L’AC Milan lorgne le gardien de but Mike Maignan selon FootMercato. Le joueur de 25 ans a rejoint Lille en provenance du Paris Saint-Germain en 2015, faisant 33 apparitions en Ligue 1 cette saison et faisant ses débuts en équipe de France en octobre 2020. Milan serait à la recherche d’un gardien de but en raison de l’incertitude entourant le buteur de tir de la première équipe susmentionné, Donnarumma.

– Norwich City nouvellement promu cherche à recruter l’attaquant de Bristol City Saikou Janneh, selon Le soleil. Le joueur de 21 ans aurait attiré l’attention de Daniel Farke, qui se prépare à une nouvelle chance en Premier League avec les Canaries. Ils pourraient cependant faire face à la concurrence, Brighton et son compatriote qui sera bientôt promu, le club Watford, s’intéressant également à l’attaquant, qui a encore deux ans sur son contrat actuel chez les Robins.

– Newcastle United, Fulham et les Rangers sont dans une course pour recruter le défenseur néerlandais Danilho Doekhi, dit Insider du football. Le joueur de 22 ans a impressionné en Eredivisie avec Vitesse jusqu’à présent cette saison, jouant dans la deuxième meilleure défense de la ligue seulement derrière le leader en fuite, l’Ajax. Fulham sera à la recherche d’un nouveau défenseur pour renforcer ses rangs en tant que Joachim Andersen revient à Lyon de son prêt à la tenue londonienne. Newcastle espère également ajouter à sa défense actuellement fuyante, la quatrième pire pire de la ligue avec 54 buts encaissés en 33 matchs.

– Les négociations entre le RB Leipzig et le FC Bayern ont commencé pour le manager Julian Nagelsmann, rapports Patrick Berger de Sport1. Leipzig a fixé un prix de 30 millions d’euros pour son manager, augmentant le prix demandé de 15 à 20 millions d’euros la semaine précédente. Si la transaction devait être conclue, cela représenterait des honoraires record pour un gestionnaire. L’entraîneur de 33 ans a commencé sa carrière de manager à Hoffenheim avant de rejoindre Leipzig en 2019 et est devenu le plus jeune entraîneur de Bundesliga à atteindre le cap des 100 matchs. Cela survient quelques semaines seulement après que Hansi Flick a révélé qu’il voulait quitter le Bayern à la fin de la saison.