La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Donnarumma atteint la date limite de l’accord à Milan

L’AC Milan a donné Gianluigi Donnarumma un mois pour décider de signer ou non une prolongation de contrat, selon TuttoSport.

Le gardien de but italien a été lié à l’intérêt de Chelsea et de Manchester United et de la Rossoneri sont de plus en plus impatient avec Donnarumma, dont l’accord actuel expire en juin.

Manchester United est à la recherche d’un autre gardien de but, avec des liens avec West Bromwich Albion’s Sam Johnstone et Watford’s Ben Foster également sur leur radar.

Donnarumma a été un pilier pour Milan mais il y a eu un désaccord sur les salaires. Le rapport de Tuttosport affirme que l’agent Mino Raiola souhaite une nouvelle offre d’une valeur de plus de 200 000 € par semaine pour son client, tandis que Milan n’est disposé à offrir que 130 000 €.

La date limite de Milan du 23 mai signifie que l’avenir du gardien de but sera décidé avant le début du prochain Championnat d’Europe cet été, où sa valeur pourrait augmenter encore plus s’il fonctionne bien. Donnarumma a fait 25 apparitions pour l’équipe nationale d’Italie depuis ses débuts en 2016.

BLOG EN DIRECT

09h46 BST: Le Bayern Munich aurait approché le RB Leipzig pour recruter un entraîneur très demandé Julian Nagelsmann. Le joueur de 33 ans pourrait succéder à Hansi Flick à l’Allianz Arena alors que le carrousel des entraîneurs de Bundesliga prend de la vitesse.

Lorsque la Bundesliga reviendra pour la saison 2021-2022, la plupart des meilleurs clubs de la ligue auront de nouveaux entraîneurs. Marco Rose est sur le point de rejoindre le Borussia Dortmund du Borussia Mönchengladbach qui a nommé Francfort Adi Hutter en remplacement. Francfort n’a pas encore annoncé son nouvel entraîneur tandis qu’à Wolfsburg, Oliver Glasner pourrait partir. L’Autrichien a été lié à un transfert au FC Salzbourg, où l’entraîneur américain Jesse Marsch a déclaré qu’il était prêt pour un retour en Bundesliga, où il a travaillé comme entraîneur adjoint du RB Leipzig jusqu’en 2019. Marsch pourrait désormais profiter de la décision de Flick de quitter le champion de Bundesliga, le Bayern Munich. Alors que les champions n’ont pas encore confirmé qu’ils permettent à leur entraîneur vainqueur de la Ligue des champions de terminer son séjour à l’Allianz Arena avec deux ans d’avance, ils se préparent à un avenir sans lui.

Dimanche, plusieurs médias allemands ont rapporté que le Bayern avait contacté le RB Leipzig pour obtenir l’autorisation d’ouvrir des pourparlers avec son entraîneur Nagelsmann, âgé de 33 ans, et qu’une décision pourrait être envisagée si les deux clubs peuvent convenir d’un ensemble de compensation. Le média local Leipzig Volkszeitung a confirmé que la hiérarchie RB Leipzig avait décidé de jouer dur contre l’ancien entraîneur de Hoffenheim et Bild a rapporté que Leipzig attend environ 30 millions d’euros de compensation.

Plus tôt dimanche, le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré à Bild que le club devrait rencontrer Flick au cours des prochains jours car « toutes les parties concernées doivent trouver une solution qui plaît également au FC Bayern ». Si le Bayern autorise Flick à partir, le joueur de 56 ans pourrait alors retourner dans la fédération allemande où Joachim Low devrait quitter son poste d’entraîneur de l’équipe nationale cet été.

– Bundesliga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

09h00 BST: Eric Bailly est sur le point d’accepter une prolongation de contrat avec Manchester United, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN, le défenseur étant en pourparlers avancés sur un accord à long terme qui pourrait le garder à Old Trafford pendant les quatre prochaines années.

Le joueur de 27 ans a tenu à demander des assurances au manager Ole Gunnar Solskjaer sur le temps de jeu et des sources ont déclaré à ESPN qu’une percée dans les négociations avait été faite la semaine dernière.

Bailly, une signature de 30 millions de livres sterling de Villarreal en 2016, devait entrer dans la dernière année de son contrat cet été. Sa situation avait alerté les clubs italiens et espagnols avant le mercato, mais il est désormais sur le point de rester à United.

L’arrière central souhaite jouer plus régulièrement après avoir été limité à seulement huit apparitions en Premier League cette saison et 15 dans toutes les compétitions. Le couple préféré de Solskjaer à l’arrière est Harry Maguire et Victor Lindelof, mais des sources ont déclaré à ESPN que Bailly était convaincu qu’il obtiendrait des opportunités s’il reste en forme.

PAPIER GOSSIP

– Pep Guardiola a confirmé que Eric Garcia est sur le point de quitter Manchester City pour rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre. Guardiola a confirmé le départ du joueur de 20 ans lors de son entretien d’après-match après la victoire finale de la City Carabao Cup sur Tottenham Hotspur dimanche. Journaliste Fabrizio Romano rapporte que le défenseur espagnol signera un contrat d’une durée jusqu’en 2026 au Camp Nou.

– L’AC Milan lorgne le gardien de but Mike Maignan selon FootMercato. Le joueur de 25 ans a rejoint Lille en provenance du Paris Saint-Germain en 2015, faisant 33 apparitions en Ligue 1 cette saison et faisant ses débuts en équipe de France en octobre 2020. Milan serait à la recherche d’un gardien de but en raison de l’incertitude entourant le buteur de tir de la première équipe susmentionné, Donnarumma.

– Norwich City nouvellement promu cherche à recruter l’attaquant de Bristol City Saikou Janneh, selon Le soleil. Le joueur de 21 ans aurait attiré l’attention de Daniel Farke, qui se prépare à une nouvelle chance en Premier League avec les Canaries. Ils pourraient cependant faire face à la concurrence, Brighton et son compatriote qui sera bientôt promu, le club Watford, s’intéressant également à l’attaquant, qui a encore deux ans sur son contrat actuel chez les Robins.

– Newcastle United, Fulham et les Rangers sont dans une course pour recruter le défenseur néerlandais Danilho Doekhi, dit Insider du football. Le joueur de 22 ans a impressionné en Eredivisie avec Vitesse jusqu’à présent cette saison, jouant dans la deuxième meilleure défense de la ligue seulement derrière le leader en fuite, l’Ajax. Fulham sera à la recherche d’un nouveau défenseur pour renforcer ses rangs en tant que Joachim Andersen revient à Lyon de son prêt à la tenue londonienne. Newcastle espère également ajouter à sa défense actuellement fuyante, la quatrième pire pire de la ligue avec 54 buts encaissés en 33 matchs.