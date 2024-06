Milan a deux cas difficiles à résoudre alors que le duo oublié revient

L’AC Milan accueillera bientôt Divock Origi et Fodè Ballo-Touré au club après l’expiration de leurs contrats de prêt, et ils espèrent pouvoir bientôt leur trouver un nouveau logement.

La Gazzetta du Sport le décrit comme « deux cas épineux à résoudre ». Origi a marqué un but en 20 matchs en prêt à Nottingham Forest, tandis que Ballo-Touré n’a réussi que sept apparitions pour Fulham, n’atteignant même pas 100 minutes en Premier League.

Ni l’un ni l’autre ne seront définitivement achetés puisqu’ils reviendront donc avec deux salaires conséquents : le Belge gagne 4 M€ net par saison, le Sénégalais 1 M€. S’ils avaient eu une saison de haut niveau, ils auraient rapporté au moins 10 millions d’euros en indemnités de transfert, mais ce sera désormais un défi de s’en débarrasser.

Origi est arrivé à Milan en tant que champion d’Europe et vainqueur de la Premier League avec Liverpool en 2019 grâce à un transfert gratuit et était censé être l’alternative à Olivier Giroud, mais il n’a marqué que quelques buts en 36 matchs. L’un d’eux s’est produit à San Siro, lors de la défaite 5-2 contre Sassuolo.

On ne se souvient de Ballo-Touré que pour ce but de dernière minute à Empoli 1-3 Milan. En deux ans, il a récolté 26 apparitions, ayant été signé en 2021 pour environ 3 millions d’euros et échouant dans sa mission de devenir un adjoint fiable de Theo Hernandez.

Après une énième saison ratée, il sera difficile de le vendre et c’est pareil pour Origi, même si l’attaquant dispose d’un marché plus important. Après tout, en 2019, il a marqué deux buts en demi-finale de la Ligue des champions contre Barcelone et un autre en finale. Ce joueur n’a jamais été revu.