Milan 0-2 Inter: Un partenariat de frappe de retour domine et Milan se trompe de formation

L’Inter a battu Milan 2-0 dans l’une des demi-finales de Ligue des champions les plus unilatérales de mémoire récente.

Dans une première mi-temps qui a laissé Milan sous le choc, l’Inter a dominé du début à la fin. Une volée habilement guidée d’Edin Dzeko a ouvert le score à la huitième minute, rapidement suivie d’un coup de poing d’Henrikh Mkhitaryan trois minutes plus tard.

Les choses auraient pu être encore pires pour Milan sans l’intervention de la VAR pour annuler un penalty accordé à l’Inter après une faute de Simon Kjaer sur Lauaturo Martinez.

La deuxième mi-temps n’a pas été aussi intense, aucune des deux équipes n’ayant réussi à marquer.

Seb Stafford-Bloor, Mark Carey et Liam Tharme analysent les principaux points de discussion

Milan aurait dû jouer un dos trois

« Nous savons ce que sont les derbies, nous en avons joué sept en vingt mois », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Inter Simone Inzaghi avant le match, « Nous avons gagné ou perdu, ce sont des derbies qui peuvent nous donner des idées importantes, en même temps nous savons que chaque match est unique.

L’Inter a peut-être appris de ses trois rencontres contre Milan cette saison, mais l’équipe de Pioli ne l’a pas fait. Malgré l’absence de Leao, il était surprenant de voir Milan s’en tenir au 4-2-3-1.

Ils avaient affronté Tottenham (3-4-2-1) et Napoli (4-3-3) lors des deux derniers tours, ne concédant qu’une seule fois au cours de ces quatre matchs, et étaient passés à un 3-5-2 lors de la visite de l’Inter et gagné 1-0 en janvier. C’était peu de temps après avoir été gênés 3-0 dans la Supercoppa de Riyad, où ils ont joué un 4-2-3-1 et ont été séparés dans une première mi-temps presque identique.

L’Inter s’est ajusté pour appuyer sur les quatre arrières de Milan et le double pivot avec un 3-1-4-2, poussant les deux arrières latéraux haut, et avec le ballon, l’arrière gauche Federico Dimarco a continué à surcharger les quatre arrières de Milan, notamment dans la préparation. au deuxième but.

Dzeko et Lautaro ont parfaitement rivalisé avec Fikayo Tomori et Simon Kjaer, qui auraient bénéficié d’un défenseur central supplémentaire pour le soutien.

Les trois milieux de terrain de Milan ont étroitement marqué les trois milieux de terrain centraux de l’Inter, mais plutôt que de jouer, l’Inter a traîné le milieu de terrain de Milan pour ouvrir des voies de dépassement directement vers Dzeko et Lautaro, ou a trouvé de larges combinaisons où Milan était en infériorité numérique.

Liam Tharme

L’expérience de Dzeko brille

Il y a dix ans, le rythme accéléré du jeu suggérait que les jours de l’attaquant rusé et vétéran étaient comptés. Pas si. En fait, y a-t-il une denrée plus précieuse pour un certain type d’équipe ?

Avant même son but, Edin Dzeko a pris une diagonale de soixante mètres sur la poitrine et a acheté un coup franc bon marché dans la moitié de terrain milanaise. Un moment mineur, peut-être, mais un jeu sournois qui a aidé l’Inter à prendre un élan précoce et à trouver sa place.

Et le but? Bien. C’était le travail d’un joueur qui sait manœuvrer son marqueur, comprend comment le maintenir en déséquilibre et est tellement sûr de sa technique qu’il peut s’inquiéter de tout cela tout en exécutant une volée ronde ridiculement difficile à la perfection absolue.

C’est intéressant, cependant, parce que plus le jeu est devenu plus rapide – plus immédiat, plus littéral – plus il est devenu facile d’apprécier la méthode dans le chaos. Par exemple, alors que Henrikh Mkhitaryan a peut-être marqué le deuxième but et chronométré sa course dans cet écart béant à la perfection, c’est la course de Dzeko qui a contribué à créer ce gouffre et sa course vers le poteau proche qui a séparé les défenseurs centraux de Milan.

C’était tellement savant et sage. Il y a des moments où vous regardez des attaquants comme lui et vous vous demandez s’ils pourraient jouer indéfiniment, en profitant toujours de ces petits avantages incalculables.

Seb Stafford-Bloor

Inzaghi et l’Inter sont de retour

Inzaghi adore les compétitions de coupe – il y a certains clubs en Europe qui devraient le regarder.

En tant que joueur, tous à la Lazio, il n’a remporté qu’une seule fois le Scudetto (1999-2000) mais a été trois fois vainqueur de la Coupe d’Italie (1999-2000 ; 2003-04 ; 2008-09), a soulevé deux fois la Supercoppa (2000 -01 ; 2009-10) et a également remporté la Super Coupe de l’UEFA (1999-2000).

Son équipe de l’Inter développe également la réputation d’être une équipe de coupe. Ils ont battu Milan 3-0 en janvier pour remporter la Supercoppa, un trophée qu’ils ont également remporté la saison dernière, après avoir également remporté la Coupe d’Italie. Certes, leur deuxième place de la dernière journée à Milan en Serie A a quelque peu assombri ces titres, mais leur performance en première mi-temps à San Siro – techniquement l’équipe à l’extérieur, devançant Milan 11 à 5 – a été aussi efficace qu’ils viennent dans le football à élimination directe. .

Un bloc compact défensivement, tombant dans un dos plat à cinq, à partir duquel ils sont passés à une vitesse fulgurante, menaçant sur coups de pied arrêtés et ajustant leur forme pour construire et appuyer sur le 4-2-3-1 de Milan. Leur plafond n’est pas ridiculement élevé – l’Inter a remporté 20 et perdu 11 de ses 34 matchs de championnat – mais ils ont un plancher beaucoup plus élevé que la plupart des équipes. Il y a peu de faiblesses flagrantes, voire aucune.

4 – L’Internazionale n’est que la quatrième équipe à prendre une avance de deux buts dans les 11 premières minutes d’un match de demi-finale de la Ligue des champions, après Juventus contre Man Utd en avril 1999, Man Utd contre Arsenal en mai 2009 et Man City contre Real Madrid en avril 2022. Cloques. pic.twitter.com/2RTrGDiNsT – OptaJoe (@OptaJoe) 10 mai 2023

Ils abandonnent des chances de faible qualité et peuvent marquer une variété de buts différents à partir de différentes méthodes d’attaque et de différents joueurs. Calhanoglu est le cinquième joueur de l’Inter avec plusieurs buts en Ligue des champions cette saison.

Liam Tharme

La force clé de Milan est annulée

Même un fan pessimiste de Milan n’aurait pas tout à fait imaginé à quel point l’équipe de Stefano Pioli allait commencer le match.

Au cours des 18 premières minutes, l’Inter avait déjà réussi cinq tirs au but – le même nombre qu’ils avaient dans l’ensemble de leur victoire 1-0 sur Barcelone lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de cette saison.

Il n’est jamais facile pour une équipe de chasser un match nul d’une position perdante, mais ce sera particulièrement difficile pour une équipe de Milan qui prospère grâce au jeu de contre-attaque.

Avant ce soir, les 42 attaques directes de Milan – une possession qui commence dans la moitié défensive d’une équipe et se termine par un tir ou une touche à l’intérieur de la surface adverse en 15 secondes – en Ligue des champions cette saison étaient plus que n’importe lequel des demi-finalistes de la compétition.

Cependant, ils ont besoin d’espace à exploiter pour mettre en œuvre ce style de contre-attaque, et un bloc 3-5-2 organisé de l’Inter ne leur offrirait probablement jamais cet espace. Au match aller, ils n’ont pas réussi une seule attaque directe contre leurs rivaux milanais.

Bien sûr, cela n’aide pas que le bulldozer Rafael Leao n’était pas assez en forme pour jouer et conduire Milan vers le haut, mais l’Inter s’est donné l’avantage dans le match nul et a annulé l’une des plus grandes forces de Milan dans le processus.

Marc Carey

Un duo d’attaquants à deux

Si vous avez plus de 30 ans, les avant-centres sont censés venir par paires. Sauf qu’ils n’en ont plus vraiment, après que ce deuxième attaquant ait été offert aux dieux de la possession et du contrôle défensif.

Alors quelle joie Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont – une combinaison de la renaissance, qui a été excellente cette saison sous Simone Inzaghi, mais que Milan a malheureusement trouvée en parfaite harmonie.

Mon collègue Liam Thame a fait remarquer pendant le jeu qu’ils ne contrastent pas vraiment les uns avec les autres. Il a raison. Ce ne sont pas Owen et Heskey ou Bergkamp et Wright. Au contraire, ils se complètent dans le sens où ils reflètent les capacités de l’autre – ils se chevauchent.



Edin Dzeko célèbre avec Lautaro Martinez (Photo : GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Martinez a été interrogé sur le partenariat avant le match et il a parfaitement décrit ce qui le rend si difficile à défendre.

« Avec Edin, on se surveille de près et on s’adapte en fonction de la situation. J’apprends beaucoup d’eux deux. »

Autrement dit, les rôles sont fluides. Cela s’est vu lors du dernier derby de Milan, que l’Inter a remporté 1-0 avec une tête à bout portant sur un coup franc. Vous supposeriez que Dzeko a marqué, mais c’était Martinez et cela caractérise à quel point il doit être difficile de jouer contre eux. Ils peuvent à la fois finir, créer et bouger, ce qui en fait un cauchemar.

La contribution de Dzeko aux deux premiers buts a été couverte, mais surveillez Martinez alors que le mouvement pour le deuxième se construit. Lorsque Federico DiMarco coupe le ballon à travers la surface et que le Bosniaque se dirige vers le poteau proche pour entraîner les défenseurs, Martinez le regarde plutôt que le ballon. Il était suffisamment conscient pour savoir que Mkhitaryan était bien placé derrière lui, mais assez rapide pour traiter la perturbation causée par Dzeko et aussi assez intelligent pour en tirer parti avec une petite feinte.

Cela a été présenté comme la demi-finale également courue – l’afterparty pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits du Real Madrid et de Manchester City.

Eh bien, pas sur cette avance. C’était en quelque sorte un football de retour – un rappel à une autre époque – mais c’était un jeu qui appartenait absolument à une demi-finale de la Ligue des champions.

Seb Stafford-Bloor

Une ambiance adaptée à l’occasion

Jouez la musique de la Ligue des champions, puis lancez Brian Moore jusqu’à onze. C’est à ça que des nuits comme celle-ci sont censées ressembler.

Différents clubs entretiennent des relations différentes avec l’UEFA. Très bien, chacun sa théorie du complot.



Le TIFO des supporters de l’AC Milan avant le match (Photo : Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Mais sans porter de jugement sur la nature politisée de la Ligue des champions et sur son avenir, le respect évident pour elle ici – pour ce que la Coupe d’Europe a toujours signifié – était un changement d’humeur bienvenu. La galaxie d’étoiles au bord du terrain et le rappel des nombreux hiers de cette rivalité n’ont fait qu’ajouter plus de gravité à une occasion qui n’a semblé gonfler qu’à l’approche du coup d’envoi.



(Photo : Piero Cruciatti/Agence Anadolu via Getty Images)

Lorsque vous parlez à des joueurs professionnels et leur demandez ce que c’est que de jouer dans les terrains les plus bruyants, ils disent généralement que soit toute l’atmosphère se perd dans leur périphérie, soit que c’est si fort qu’ils ne peuvent même pas communiquer avec leurs coéquipiers sur le terrain. Cela semblait être les deux. Le terrain aurait été encadré par un grand flou de couleur et de bruit. Être dessus, cependant, a dû être comme jouer dans une onde sonore.

C’est le foot, non ? C’est là que vous vous imaginez enfant, quand vous rêvez de jouer au football – marquer des buts quand ça compte, mais toujours dans des stades arrachés à leurs propres racines.

Se réapproprier un cliché, quelle occasion.

Seb Stafford-Bloor

