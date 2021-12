Mila Kunis tient la main de son fils de 5 ans alors qu’elle emmène ses deux enfants faire les courses des Fêtes — Photos

Mila Kunis a emmené sa fille Wyatt et son fils Dimitri pour une journée shopping à Los Angeles, quelques jours avant Noël.

Mila Kunis, 38 ans, était une mère aimante pour ses deux enfants lors de ses achats de Noël à Los Angeles le lundi 20 décembre. L’actrice a été photographiée marchant à côté de son fils de 5 ans Dimitri et sa fille de 7 ans Wyatt pour faire quelques courses de vacances de dernière minute en ville. Mila tenait doucement la main de Dimitri, alors que ses deux enfants portaient des sacs à dos et des masques protecteurs pour la sortie. Mila portait également un masque sur la bouche et le nez au milieu des cas croissants de la variante COVID Omicron à l’échelle nationale.

Mila – qui partage ses deux enfants avec son mari Ashton Kutcher, 43 ans – a ajouté à son look de shopping décontracté une veste rouge épaisse, un jean foncé et des bottes UGG. Pendant ce temps, Wyatt est devenu festif pour les fêtes de fin d’année avec une chemise Mickey Mouse sur le thème de Noël. Elle portait également un jean bleu clair, des baskets blanches et une veste noire légère. Quant à Dimitri, il était habillé super décontracté avec un T-shirt noir à manches courtes, un pantalon de jogging gris et des baskets vertes. Le groupe a semblé faire au moins un achat, car Mila a été vue tenant un petit sac pendant la journée de shopping.

Mila et Ashton, qui se sont rencontrés sur le tournage de Ce spectacle des années 70, sont de tels parents aimants envers leurs enfants. Cependant, le couple A-list s’est retrouvé au centre d’une controverse parentale au cours de l’été, après avoir fait des aveux surprenants sur les horaires de bain de leurs enfants le Dax Shepard et celle de Monica Padman Expert en fauteuil Podcast. « Je n’avais pas d’eau chaude en grandissant, alors je ne me suis pas beaucoup douche de toute façon », a déclaré Mila. « Mais quand j’avais des enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours. Je n’ai jamais été le parent qui a baigné mes nouveau-nés. Ashton a ajouté plus tard : « Maintenant, voici le problème : si vous pouvez voir la saleté sur eux, nettoyez-les. Sinon, ça ne sert à rien. Les aveux de baignade ont conduit les fans à publier leurs réactions choquées en ligne. Cela a même causé des célébrités comme Jake Gyllenhaal admettre qu’ils ne se baignent pas trop souvent.

Après avoir fait tant de bruit en ligne, Mila a finalement clarifié lors d’une apparition en septembre 2021 sur Ellen qu’elle « se douche tous les jours ». Elle a également déclaré que son « intention chaque jour est de se baigner [her] enfants », mais les plans changent parfois. « Je me réveille tous les jours en me disant ‘Aujourd’hui, je vais prendre une douche avec mes enfants' », a insisté Mila.