Mila Kunis se fait huer lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live! pour promouvoir le film “Luckiest Girl Alive”

En apparaissant sur Jimmy Kimmel Live! lors de son passage à Brooklyn, l’actrice d’origine ukrainienne Mia Kunis a été huée par le public de l’émission.

Au programme pour promouvoir son nouveau thriller Netflix, “Luckiest Girl Alive”, Kunis a commencé à se lamenter sur un dysfonctionnement proche de sa garde-robe, car elle n’avait pas de soutien-gorge ou de sous-vêtements pour aller avec sa tenue, qui comportait une robe transparente.

Kimmel, qui enregistre généralement son émission depuis Los Angeles, a dit à Kunis : “On dirait que vous pourriez être un New-Yorkais, mais vous n’êtes pas un New-Yorkais, n’est-ce pas ?”

Alors que la femme de 39 ans commençait à répondre, elle a été immédiatement surprise par quelqu’un dans la foule qui la huait, à laquelle elle a rétorqué : “Quoi ? Qui a hué ?”

MILA KUNIS ET ASHTON KUTCHER COLLECTENT PLUS DE 30 M$ POUR L’UKRAINE ET VISENT UN NOUVEL OBJECTIF : « S’IL VOUS PLAÎT, N’ARRÊTEZ PAS DE DONNER »

L’actrice était un bon joueur à ce sujet, plaisantant avec Kimmel, “Qu’est-ce qui ne va pas avec votre public? Vous êtes très new-yorkais, très new-yorkais.”

Elle a parlé de son émigration aux États-Unis en tant qu’enfant d’Ukraine et de la façon dont elle s’est aventurée à travers New York pour obtenir la citoyenneté appropriée. Elle a raconté avoir séjourné dans un hôtel de Brooklyn où elle avait mangé son premier hamburger et Coca-Cola pour la première fois, mais au grand dam du public, pas de pizza.

MILA KUNIS S’OUVRE SUR LA FAÇON DONT ELLE ET ASHTON KUTCHER ONT TRAITÉ AVEC SA PEUR POUR LA SANTÉ : ” JUST POWER THROUGH “

Kunis a cependant grandi dans la pizza de Los Angeles, car son père était livreur dans la ville.

“Juste pour avoir un autre boo,” dit-elle, “C’était la pizza de Domino.” Elle a été rapidement accueillie avec une intense déception de la part de la foule. “C’est comme une symphonie de huées et de ahhs”, a-t-elle ri.

En guise de poignard final, la maman de deux enfants a révélé qu’elle n’aimait même pas la pizza, ce qui a horrifié la foule ainsi que Kimmel.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a partagé que l’ironie ultime était que son mari Ashton Kutcher lui avait acheté un four à pizza pour leur anniversaire, l’obligeant à faire de la pizza tout le temps.