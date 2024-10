Mila Kunis profite d’un déjeuner discret à Los Angeles après avoir révélé le secret du mariage d’Ashton Kutcher

Mila Kunis a montré son style automnal décontracté alors qu’elle sortait pour un déjeuner discret avec son ami proche à Los Angeles jeudi.

L’ancien de That ’70s Show, 41 ans – qui a récemment profité d’une soirée en amoureux avec son mari Ashton Kutcher – a été vu s’arrêter au hotspot des célébrités et au club privé, Soho House, pour l’excursion de journée.

L’actrice s’est habillée de manière décontractée, portant un pantalon noir ainsi qu’un pull noir uni avec un col en V sur le devant.

Elle a également enfilé une paire de baskets blanches et a laissé ses mèches sombres couler naturellement sur ses épaules.

Un mini sac à bandoulière a été placé sur son épaule droite pour contenir son téléphone tout en se promenant sur un trottoir de la ville.

Kunis a opté pour des accessoires minimaux et a ajouté une paire de petites boucles d’oreilles ainsi que des bracelets et une montre à son poignet gauche.

Mila et son amie ont été vues en train de tenir une conversation légère alors qu’elles se dirigeaient vers le hotspot pour manger un morceau.

L’actrice de Black Swan a été très occupée et est sortie pour une soirée romantique avec son mari, Ashton Kutcher, à West Hollywood la semaine dernière.

Le couple a dégusté un délicieux repas au restaurant français appelé Marvin, mais a choisi de ne pas utiliser de voiturier. Au lieu de cela, les stars ont été vues se garer au bord d’une rue animée à côté d’un compteur pour la soirée.

Mila était élégamment décontractée dans une chemise à rayures noires et blanches ainsi qu’un pantalon noir ample.

L’acteur de No Strings Attached a opté pour une paire de jeans bleu clair ainsi qu’une chemise blanche et un blazer bleu foncé.

Kunis et Kutcher se sont mariés près d’une décennie plus tôt en 2015 et partagent leur fille Wyatt, 10 ans, et leur fils Dimitri, sept ans.

Plus tôt ce mois-ci, Mila a parlé de sa relation avec Ashton et a également révélé le secret de leur mariage de longue durée.

Lors d’un entretien avec E! Nouvellesa-t-elle déclaré : ‘J’ai toujours l’impression que nous sommes jeunes et nous nous sentons très jeunes. Je pense que c’est là que se trouve l’étincelle. Nous rions de tout.

En ce qui concerne 10 ans de mariage, la star de Family Guy a ajouté : « Cela ne fait que 10 ans ».

« Ce n’est pas vraiment si long. Je regarde mes parents, et ils sont ensemble depuis 50 ans. C’est long », a ajouté Kunis.

Le mois dernier, en septembre, des rumeurs selon lesquelles Mila et Ashton s’étaient séparées après l’arrestation de Diddy ont commencé à circuler. Cependant, cette spéculation a rapidement été qualifiée de « ridicule et fausse ».

Après l’arrestation du rappeur, des images refaites surface montraient Kutcher parlant des soirées de l’artiste musical en disgrâce.

Cependant, une source a déclaré Personnes que les rumeurs étaient « fausses », tandis qu’un autre initié a déclaré : « Ashton n’est impliqué dans rien de tout cela. Il n’a pas sa place dans cette conversation sur Diddy.

« Ashton n’a vu Diddy que lors d’une poignée d’événements sociaux et professionnels, qui ont tous été documentés par les médias. »

Kunis et Kutcher se sont mariés près d'une décennie plus tôt en 2015 et partagent leur fille Wyatt, 10 ans, et leur fils Dimitri, sept ans ; vu avec leurs enfants et Caitlin Clark en mai à Los Angeles

Kunis se prépare également à la sortie de son dernier drame comique intitulé Goodrich, qui devrait sortir en salles le 18 octobre.

Le film met également en vedette Michael Keaton, Carmen Ejogo, Michael Urie, Andie MacDowell, Kevin Pollak et Vivien Lyra Blair.

Le principe est le suivant : « La vie d’Andy Goodrich est bouleversée lorsque sa femme entre dans un programme de réadaptation, le laissant seul avec leurs jeunes enfants. »

« Goodrich s’appuie sur sa fille issue de son premier mariage, Grace, alors qu’il évolue finalement vers le père que Grace n’a jamais eu », selon un résumé officiel de IMDB.

Le prochain film a été écrit et réalisé par Hallie Meyers-Shyer, connue pour d’autres projets tels que Home Again (2017) avec Reese Witherspoon.

Mila a parlé de jouer un rôle dans Goodrich et a déclaré que le scénario avait été une grande inspiration.

« L’écriture de Hallie était si honnête et authentique et ne s’est jamais sentie forcée », a-t-elle déclaré. Actualités ABC.

Kunis prépare également la sortie de son dernier drame comique intitulé Goodrich, qui devrait sortir en salles le 18 octobre ; vu plus tôt ce mois-ci à Los Angeles

«Cela n’a jamais semblé faux et n’a jamais ressenti autre chose que l’histoire de ces gens. Tout avait un sens. La dynamique était réelle. Les relations semblaient réelles.

Kunis a également parlé du film qui sortirait en salles plutôt que de sortir sur un site de streaming.

« C’est triste que nous parlions même du fait que cela sortira en salles. « Un film en salles, c’est pas un miracle ? » Quelle époque pour vivre ça, c’est comme des « félicitations ».

Plus tôt ce mois-ci, Mila s’est rendue à la première de Goodrich à Los Angeles et a été rejointe par d’autres célébrités, comme sa co-star, Michael Keaton.

Et plus récemment mercredi, Mila a rejoint Hallie Meyers-Shyer et sa mère cinéaste, Nancy Meyers, lors d’une projection spéciale de Goodrich à l’Aero Theatre de Santa Monica (voir ci-dessus).

La belle a présenté une tenue aux longues jambes vêtue d’une robe blanche à manches longues dont l’ourlet s’arrêtait à quelques centimètres au-dessus de ses genoux.

La star a enfilé une paire de talons noirs fermés qui offraient un peu de contraste de couleur au look.

Ses cheveux étaient tirés en arrière en une coiffure élégante, empêchant les mèches lâches de tomber sur son visage.

