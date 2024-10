[ad_1]

Mila Kunis partage un rare commentaire sur sa famille en public

Mila Kunis et Ashton Kutcher ont gardé leurs enfants à l’écart des projecteurs bien qu’ils soient des stars de premier plan. Il était donc rare que l’actrice réfléchisse récemment au sujet de la parentalité.

Au Goodrich première, elle a parlé des défis de la parentalité. « Il m’est humainement impossible de m’inquiéter davantage. Si c’est le cas, je vais m’auto-brûler », a-t-elle déclaré. ET.

« Je m’inquiète tout le temps pour mes enfants », a-t-elle poursuivi, ajoutant que son mari lui avait dit qu’elle « imaginait le pire de tout à tout moment ».

Ce n’est pas la première fois que le couple choisit de parler de ses enfants en public.

Sur le Retours en arrière podcast, Ashton a donné un aperçu de sa femme et de ses différents styles parentaux.

«Mon fils, je me dis toujours: ‘Ouais, allons-y.’ Par exemple, hier, nous faisions des wheelies sur un vélo dans l’allée, ou c’était du genre : « Vois si tu peux sauter quatre marches » », a déclaré le Ce spectacle des années 70 a déclaré la star aux hôtes.

« [With] ma fille, je veux juste la protéger. Quand mon fils pleure, je me dis : « Très bien, qu’avons-nous appris ? Passons à autre chose. Mais quand ma fille pleure, mon cœur sort de mon corps et je ne peux pas le remettre. »

Mais en ce qui concerne la parentalité de Mila, Ashton a déclaré: « Elle est très stricte avec notre fille et, comme, un gushball avec notre fils. »