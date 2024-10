Mila Kunis partage un aperçu de sa relation avec son mari Ashton Kutcher

[ad_1]

Mila Kunis parle de sa relation avec son mari Ashton Kutcher

Mila Kunis a récemment partagé son aperçu de sa relation avec son mari Ashton Kutcher

Parler à E! Nouvelles à la première de son film GoodrichMila a réfléchi à son lien avec Ashton en disant: « J’ai toujours l’impression que nous sommes très jeunes et nous nous sentons très jeunes. »

« Je pense que c’est là que se trouve l’étincelle », a fait remarquer le Amis avec avantages actrice.

Autre clé de sa relation réussie avec Ashton, Mila a ajouté : « Nous rions de tout. »

Mila, qui partage deux enfants avec Ashton, a déclaré au média : « Cela ne fait que 10 ans. »

« Ce n’est pas vraiment si long. Je regarde mes parents, et ils sont ensemble depuis 50 ans. C’est long », a ajouté le Cygne noir actrice.

Plus tôt en février, Ashton s’est entretenue avec le même média, déclarant : « Le rôle de rêve est le rôle que je joue en tant que père et mari. Ma vie est si belle. J’aime passer du temps avec mes enfants. J’aime tellement ma femme.

« Je suis l’être humain le plus chanceux que je connaisse, et je pourrais prendre tous mes problèmes, les mettre au milieu de la pièce avec tous les autres problèmes de la planète, et j’irais récupérer les miens parce que j’aime mes problèmes. et j’aime mes joies », a partagé l’acteur.

Ashton a déclaré: « Je n’abandonnerais pas une minute. »

En parlant de sa famille, Ashton a souligné : « Nous passons beaucoup de temps ensemble en famille et jouons à beaucoup de jeux de société. »

« Mes enfants ont trouvé ce jeu appelé Battre les parents qu’ils aiment, où ils peuvent parier quelque chose et nous parions quelque chose contre eux, et c’est vraiment difficile pour les parents et vraiment difficile pour les enfants », a-t-il ajouté.