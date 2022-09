Mila Kunis explique la politique de la salle de bain à porte ouverte dans sa maison avec Ashton Kutcher

Mila Kunis a révélé que sa maison avait une politique de porte ouverte.

Kunis, qui est mariée à Ashton Kutcher, a parlé de son manque d’intimité dans la maison familiale dans une nouvelle interview.

“Cela inclut la salle de bain”, a-t-elle dit à E! Nouvelles. “C’est juste l’un de ceux où, pour le meilleur ou pour le pire, en tant que famille et les enfants ont toutes sortes de fonctions corporelles incarnées comme norme très standard.”

À un moment donné, l’actrice de “That 70s Show” ne pensait pas que les choses se passeraient ainsi.

“Je n’aurais jamais pensé que je serais la personne capable d’aller aux toilettes avec la porte ouverte”, a déclaré Kunis.

Tout a commencé lorsque Kunis a trouvé quelqu’un qui frappait constamment à la porte.

“J’étais comme, ‘Oh, oublie ça. Garde juste la porte ouverte'”, a-t-elle expliqué.

La politique de la porte ouverte n’est pas la seule chose étrange que Kunis et Kutcher font à l’intérieur de la maison familiale. Le célèbre couple était auparavant devenu viral après avoir révélé qu’il ne baignait pas ses enfants tous les jours.

“Quand j’avais des enfants”, a-t-elle déclaré lors d’un épisode du podcast “The Armchair Expert”, “Je ne les lavais pas non plus tous les jours. Je n’étais pas le parent qui baignait mes nouveau-nés – jamais.”

Kutcher a ajouté: “Maintenant, voici le problème: si vous pouvez voir la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien.”

Après que les commentaires soient devenus viraux, le couple s’est moqué de la situation dans une vidéo TikTok. Kutcher a filmé Kunis dans la salle de bain avec l’eau qui coulait en arrière-plan pendant un bain avec leurs enfants. La vidéo, publiée en août 2021, compte actuellement 1,3 million de likes.

“Nous baignons nos enfants”, a déclaré Kunis à la caméra.

« C’est comme la quatrième fois cette semaine ! Quatre fois cette semaine ! Leurs huiles corporelles vont être détruites ! Qu’essayez-vous de faire ? dit Kutcher d’un ton sarcastique.

“C’est trop”, a répondu Kunis.

Kunis et Kutcher ont commencé à se fréquenter en 2012 et se sont mariés en 2015. Le couple partage deux enfants ; Wyatt et Dimitri.

