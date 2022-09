Mila Kunis explique comment elle et Ashton Kutcher ont géré sa peur de la santé: “Juste pouvoir passer”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mila Kunis a récemment expliqué comment elle avait géré le combat de son mari Ashton Kutcher contre une maladie rare, dont il a parlé lors d’un récent épisode de “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”.

Kutcher a révélé lors de l’émission populaire sur la nature qu’il a vécu une bataille de deux ans contre une forme rare de vascularite. Dans son cas, la maladie auto-immune a affecté son équilibre, le laissant temporairement incapable de voir ou d’entendre.

Lors d’une récente interview, Kunis a expliqué comment elle avait choisi de gérer son diagnostic, choisissant de ne pas s’attarder sur les aspects négatifs, mais de continuer à vivre et de tirer le meilleur parti de leur situation.

“Je ne pense pas que vous ayez le temps de vous asseoir et de parler, vous vous débrouillez un peu”, a déclaré Kunis à Entertainment Tonight. “Tu vas t’occuper de n’importe quel problème de santé qui se présente à toi, mais tu as toujours des enfants, tu as toujours une famille, tu dois vivre ta vie. et parler sans cesse de choses, non. Tu dois le faire.

LA VASCULITE D’ASHTON KUTCHER, MALADIE AUTO-IMMUNE RARE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Kunis a également donné un calendrier plus concret quant au moment où Kutcher a commencé à ressentir les symptômes et a été diagnostiqué, notant que cela s’est produit il y a trois ans en 2019. Au cours de l’épisode avec Grylls, Kutcher a révélé qu’il lui avait fallu “un an pour tout reconstruire”. se référant à sa vue et à son ouïe.

“Vous ne l’appréciez pas vraiment tant qu’il n’est pas parti”, a-t-il déclaré lors de l’émission. “Jusqu’à ce que tu partes, ‘Je ne sais pas si je pourrai jamais voir à nouveau. Je ne sais pas si je pourrai à nouveau entendre. Je ne sais pas si je’ Je pourrai jamais marcher à nouveau.'”

Le couple s’est rencontré lors du tournage de “That ’70s Show” en 1998. Ils ont joué en couple pendant la majorité de la série mais ne se sont rencontrés dans la vraie vie que plusieurs années plus tard en 2012. Depuis, ils se sont mariés et ont eu deux enfants. ensemble, sa fille Wyatt et son fils Dimitri.

Ils n’ont pas travaillé ensemble depuis la fin de “That ’70s Show” en 2006, c’est-à-dire jusqu’à maintenant. Ils ont eu leur réunion devant la caméra en travaillant sur le redémarrage de l’émission qui les a rendus célèbres, intitulée “That ’90s Show”. La paire est prête à faire des apparitions spéciales.

“C’est très bien”, a déclaré Kunis. “C’est génial en fait, et je pense que quiconque a déjà regardé les années 70, c’était un fan, je pense sera très, très, très, très, heureux de l’incident incitant de toute la série.”

La seule plainte de Kunis à propos du redémarrage était que l’actrice choisie pour jouer son enfant est trop vieille pour être vraisemblablement sa fille. Elle a plaisanté en disant que “(elle) était une enfant mariée” et qu’elle “voulait que tout le monde sache” que ce n’était pas possible.

Le redémarrage devrait être diffusé sur Netflix vers la fin de 2022 ou au début de 2023.