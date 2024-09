Mila Kunis et Ashton Kutcher se séparent, les rumeurs de déménagement expliquées

Les TikTokers sont convaincus que Mila Kunis et Ashton Kutcher vont avoir des ennuis au paradis au milieu du scandale juridique en cours de Sean « Diddy » Comb et d’une vidéo refaite à neuf d’Ashton parlant de sa relation avec le rappeur. Si vous ne le saviez pas, Ashton était apparemment un bon ami de Diddy, qui a été arrêté le 17 septembre après avoir été inculpé par un grand jury fédéralLe magnat de la musique est accusé de trafic sexuel et de racket après que plusieurs femmes ont porté de graves accusations contre lui. Des rumeurs circulent désormais selon lesquelles les liens entre Ashton et lui auraient des répercussions sur son mariage. Pour être clair, il ne s’agit pour l’instant que de rumeurs. Il n’y a aucun signe officiel de divorce. Gardez donc à l’esprit que tout cela est basé sur des spéculations et des rumeurs en ligne. Mila Kunis et Ashton Kutcher sont-ils vraiment sur le point de divorcer ? Voici ce que nous savons.

Nous avons contacté l’équipe de Mila et Ashton pour obtenir un commentaire, mais nous n’avons pas eu de réponse au moment de la publication.

Mila Kunis et Ashton Kutcher vont-ils divorcer ?

Crédit photo : Getty

Des rumeurs circulent en ligne à propos d’un séparation potentielle entre Mila et Ashton. Un tas de Les TikTokers répandent la rumeur s’attendent à ce qu’il y ait des problèmes dans le mariage de Mila et Ashton à cause du scandale Diddy en cours. Certaines personnes ont remarqué que Ashton et Mila sont partis en sorties séparées le 20 septembre, mais c’était en réalité juste parce qu’ils emmenaient leurs enfants à d’autres activités, et non à cause de problèmes de couple. Quelques TikTokeurs ont également suggéré que Mila avait quitté leur domicile, mais rien ne prouve que cela soit vrai. Mila et Ashton n’ont pas encore répondu à ces spéculations (sans fondement).

Quel est le lien entre Ashton Kutcher et Diddy ?

Crédit photo : Getty

Même si on ne sait pas exactement où ils en sont aujourd’hui, Ashton et Diddy sont amis depuis des décennies. Ils se sont rencontrés au début des années 2000 alors qu’ils avaient tous deux des émissions sur MTV – Ashton travaillait sur Punk’d et Diddy travaillait sur Création du groupe. “Notre relation est vraiment bizarre”, a déclaré Ashton à propos de Diddy lors d’une apparition refaite en 2019 sur Les plus chauds. « Tout a recommencé Punk’d « Parce qu’il me disait : « Hé, tu ne peux pas me faire chier ! » Je lui répondais : « Je ne sais pas quoi te dire, tout le monde est sur la table ». Nous sommes rapidement devenus amis et nous avions l’habitude de passer du temps ensemble, de regarder des matchs de foot. »

Ils avaient aussi l’habitude de faire la fête ensemble, et c’est là que les choses se gâtent : pendant cette même période Les plus chauds Lors de son apparition, l’animateur Sean Evans a demandé à Ashton de lui raconter une anecdote sur l’une des célèbres fêtes de Diddy. « J’ai beaucoup de choses que je ne peux pas raconter », a déclaré l’acteur. Il a fait une pause pour réfléchir avant de continuer : « Je ne peux pas raconter celle-là non plus. … En fait, je suis en train de les parcourir. Les anecdotes sur les fêtes de Diddy, mec, c’était un truc bizarre qui me rappelle des souvenirs. »

Le 17 septembre, Diddy a été inculpé de trafic sexuel et de racket. Selon l’acte d’accusation, le rappeur était accusé d’avoir abusé des femmes et de les avoir contraintes à «[fulfill] ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite. Il aurait également organisé des « Freak Offs », qui étaient essentiellement des « performances sexuelles élaborées et produites ».