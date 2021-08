Mila Kunis et Ashton Kutcher n’ont peut-être pas tort de ne pas baigner leurs enfants tous les jours

La semaine dernière, le couple hollywoodien Ashton Kutcher et Mila Kunis ont fait la une après avoir révélé qu’ils ne se baignaient pas tous les jours avec leurs enfants. Maintenant, il semble que l’idée de prendre un bain tous les jours a été tellement normalisée que la déclaration du couple peut sembler hors de l’ordinaire. Cependant, les experts suggèrent que la pratique de maintien de l’hygiène de Kunis et Kutcher n’est peut-être pas fausse après tout.

Pour les enfants et les nourrissons, le Dr Andrew Doyle, pédiatre au Wellstar Health System à Marietta, en Géorgie, recommande de nettoyer avec du savon une ou deux fois par semaine, selon un rapport de CNN. Elaine Larson, professeure émérite d’épidémiologie à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia, déclare que si vous ne sortez pas tous les jours et que vous entrez en contact avec de nouveaux germes, il est normal de ne pas prendre de bain régulièrement. La pandémie de coronavirus réduisant le nombre de fois que les humains sortent, nous vivons dans le même environnement et n’entrons pas en contact avec des germes inconnus qui doivent être éliminés, a déclaré Larson.

Larson a mentionné que l’idée du bain quotidien a émergé dans le cadre des pratiques d’hygiène modernes qui ont été responsables de la prévention de la propagation de toute maladie. Cependant, la plupart des habitants des pays développés, comme les États-Unis, où résident Kunis et Kutcher, ont accès à de l’eau potable et à des lieux de vie propres, ce qui fait que la pratique du bain quotidien n’est pas tant pour prévenir les maladies. De nos jours, le bain quotidien est davantage une question de préférence personnelle et à « des fins esthétiques, pour avoir l’air et sentir propre », a déclaré Larson à CNN.

Le conférencier spécial de la Columbia School of Nursing a également déclaré à l’organisation médiatique que le bain quotidien n’est peut-être pas si bénéfique de nos jours et peut également inverser certains des mécanismes de défense du corps. Prendre un bain tous les jours peut en fait réduire les mécanismes de défense normaux de la peau contre les organismes et les infections. Larson a en outre mentionné que si une personne nettoie trop souvent et se dessèche la peau, elle est plus susceptible de porter des germes, etc.

Professeur adjoint de dermatologie à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, le Dr Arielle Nagler a déclaré à CNN que le même effet peut se produire si l’on se désinfecte ou se lave les mains trop souvent, compte tenu de la façon dont la pandémie a propulsé l’habitude. Les personnes qui ont la peau sèche ou des affections comme l’eczéma ne devraient pas prendre de douches longues et excessives, selon Nagler.

Mots-clés : Mila Kunis , Ashton Kutcher, Hollywood, Baignade, Hygiène, États-Unis, Santé infantile, Pandémie, Eau propre, Propreté, Barrière cutanée, Dermatologie, Santé

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici