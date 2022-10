Mila Kunis claque une standing ovation pour Will Smith aux Oscars après la gifle : “C’est fou pour moi”

Mila Kunis a fustigé l’ovation debout que Will Smith a reçue aux Oscars en mars pour avoir remporté le prix du meilleur acteur, après avoir giflé Chris Rock.

L’actrice a maintenu sa décision de ne pas défendre Smith, malgré la majorité du public qui s’est levée pour applaudir l’acteur après sa grande victoire pour son rôle dans “King Richard”.

“L’idée de montrer l’exemple n’a de sens que si vous avez quelqu’un à diriger”, a-t-elle déclaré. Magazine C. “Nous avons notre toute petite tribu ici à la maison, et jamais je ne veux leur dire de faire quelque chose si je ne suis pas prêt à le faire moi-même. Ne pas se lever, pour moi, était une évidence, mais ce qui était J’ai été choqué par le nombre de personnes qui se sont levées. J’ai pensé : “Wow, dans quelle époque nous vivons plutôt que de faire ce qui est juste, les gens se concentrent sur ce qui semble bien.” C’est fou pour moi.”

Kunis et son mari Ashton Kutcher ont assisté à la cérémonie où Smith a giflé Rock après avoir fait une blague sur sa femme, Jada Pinkett Smith. Le couple est resté assis pendant que Smith acceptait son prix.

Récemment, Kunis a fait face à sa propre lutte sous les projecteurs, après avoir été huée par le public alors qu’elle apparaissait sur Jimmy Kimmel Live! lors d’un enregistrement à Brooklyn.

L’actrice était un bon joueur à ce sujet, plaisantant avec Kimmel, “Qu’est-ce qui ne va pas avec votre public? Vous êtes très new-yorkais, très new-yorkais.”