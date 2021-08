Mikolaj Oledzki : la Rugby Football League enquêtera sur les allégations d’abus racistes contre l’attaquant des Leeds Rhinos | Nouvelles de la ligue de rugby

Mikolaj Oledzki a signalé des commentaires racistes présumés dirigés contre lui depuis les tribunes de Headingley à la RFL

La Rugby Football League (RFL) enquêtera sur une allégation de racisme portée par l’attaquant polonais de Leeds, Mikolaj Oledzki.

Oledzki a déclaré qu’il était « choqué » et « déçu » d’entendre le commentaire des tribunes lors de la défaite 27-26 de son équipe en Super League Betfred contre Warrington à Headingley dimanche soir.

« La ligue de rugby est un sport assez difficile comme ça », a déclaré Oledzki dans une interview sur Rhinos TV. « Je suis juste vraiment déçu parce que nous sommes si fermement opposés au racisme et à la discrimination.

« En tant que joueurs, nous nous attendons tous à subir un peu d’abus, mais il n’y a pas besoin de racisme ou quelque chose comme ça.

« Nous allons laisser à la RFL le soin de l’examiner et de voir si quelque chose sera fait ou peut être fait.

« Je suis juste déçu parce qu’il y a aussi des enfants dans la tribune et la remarque qui m’a été dite était assez forte.

« Pour être honnête, j’ai moi-même été choqué parce que je ne l’ai jamais vraiment vécu, ce n’est pas quelque chose que vous voudriez que vos enfants entendent. Nous verrons ce qui se passera.

« Tout le monde fait des erreurs et réagit parfois avec émotion. Je ne dis pas que quiconque est une mauvaise personne, mais je veux juste que les gens réfléchissent à ce qu’ils disent avant de le dire. »

Un porte-parole de RFL a déclaré qu’Oledzki avait soulevé le problème avec l’arbitre du match Chris Kendall, il a donc été inclus dans son rapport et fera l’objet d’une enquête.

