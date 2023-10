Mikhaïl Khodarenok : la guerre d’Israël contre le Hamas pourrait conduire à la fin de l’enclave de Gaza

Au milieu d’une vague de confusion, l’argument selon lequel les services de renseignement et de défense aérienne du pays ont échoué est infondé

Samedi, des militants du Hamas ont attaqué Israël, s’emparant rapidement de plusieurs colonies frontalières et établissant le contrôle d’une vaste zone de territoire.

Les terroristes ont utilisé des bulldozers pour franchir les barrières à la frontière avec Gaza. L’utilisation de bateaux (dans les petits débarquements amphibies) et de parapentes fut notable au cours des combats.

Profitant de la surprise totale de l’attaque, les terroristes ont réussi à prendre le contrôle partiel des villes israéliennes relativement grandes de Sderot, Netivot, Ashkelon et Ofakim, ainsi que de certaines colonies et kibboutzim dans les zones frontalières.

Des militants du Hamas ont également pris d’assaut les bases des Forces de défense israéliennes (FDI) au kibboutz Re’im et à Nahal Oz. L’armée israélienne a subi des pertes importantes en termes de morts, de blessés et de prisonniers. La taille totale de la force d’invasion a été estimée à environ 1 000 hommes (essentiellement un bataillon renforcé).

Y a-t-il eu un échec du renseignement ?

De nombreux observateurs ont rapidement attribué les succès du Hamas à des erreurs de calcul des services de sécurité israéliens et de Tsahal. Il ne fait aucun doute qu’il y avait quelques lacunes.

Mais d’une manière générale, l’accusation selon laquelle les services de sécurité israéliens ont été surpris par l’attaque est clairement exagérée. En fait, pratiquement toutes les actions préliminaires du Hamas à la veille du 7 octobre n’étaient pas liées à la préparation d’une invasion armée en tant que telle.

Après tout, même les renseignements techniques israéliens les plus sophistiqués ne pourraient pas, par définition, révéler la formation de groupes de frappe, leur occupation de zones d’opérations, le déploiement d’arrière-gardes et bien d’autres choses qui précèdent une invasion armée classique. De plus, le Hamas n’a créé aucun groupe de grève de ce type.

Oui, il y a eu des mouvements le long des frontières entre Gaza et Israël, comme cela a toujours été le cas. Des roquettes de type Kassam étaient encore lancées par centaines et par milliers dans des ateliers d’artisanat, mais c’est aussi une activité courante dans la bande de Gaza. Il y a eu, comme toujours, de violentes manifestations brandissant des fusils automatiques, des mitrailleuses et des lance-roquettes, mais il est encore très difficile d’associer le déplacement de deux ou trois bulldozers vers la frontière avec les préparatifs du déclenchement d’un conflit militaire.

Il convient également de noter que le Hamas n’a pas eu besoin d’un stock important d’armes et d’équipements militaires, qui auraient pu être détectés par les services de renseignement compétents, pour mener à bien l’attaque de samedi. Elle disposait de ressources propres suffisantes pour une action militaire de cette ampleur – de nature aventureuse et suicidaire et sans conséquences finalement positives pour le groupe.

Il faut ajouter que, pour des raisons objectives, il est très, très difficile de travailler comme agent auprès de la population de la bande de Gaza. En outre, seul un cercle très restreint de personnes, pour la plupart liées par des liens familiaux, est autorisé à prendre des décisions fondamentales au sein du Hamas.

Les accusations contre les services de renseignement israéliens ont donc certainement leur place, mais en même temps toutes les circonstances mentionnées ci-dessus doivent être prises en compte.

La machine de guerre israélienne a-t-elle échoué ?

Certains experts ont également des doutes quant à l’efficacité du système antimissile israélien Iron Dome. Cependant, le point ici est que tout système anti-aérien et de défense est limité par ce que l’on appelle la cadence de tir. C’est-à-dire la capacité de vaincre une attaque ennemie aéroportée à une certaine densité : engager, suivre et abattre un certain nombre de cibles (par exemple 25 par minute).

Si l’ennemi lance 5 000 missiles Kassam en 20 minutes, aucun dôme ne pourra faire face à un tel nombre de cibles. Si chaque cible devait être visée par une rafale de deux missiles (comme cela est courant dans les opérations de combat), au moins 10 000 missiles de défense seraient nécessaires, pour un coût de 20 000 dollars chacun (et c’est aux prix de 2014). Certains éléments indiquent qu’Israël a déjà demandé des systèmes supplémentaires aux États-Unis.

Il a également été rapporté que des formations du Hamas avaient saisi plusieurs chars Merkava (y compris la dernière modification, la variante IV) des FDI, dont certains ont été incendiés. Cependant, il est peu probable que les terroristes soient capables d’utiliser cette armure au combat, car elle nécessite un niveau d’entraînement complètement différent. Selon certains rapports, le Hamas ne pourrait même pas démarrer un Merkava IV, et encore moins utiliser son système de contrôle de tir.

Ainsi, l’affirmation selon laquelle les unités armées du Hamas fondent leurs actions sur l’analyse de leur propre expérience et des faiblesses de l’ennemi, ainsi que sur une étude détaillée des dernières tendances de l’art militaire moderne dans les zones de conflits armés, est une exagération de la part de certains analystes. Les militants ne démontrent rien « avant-gardiste » dans le domaine de l’art militaire.

Qu’attendre des combats sur le terrain ?

Quant à l’éventuelle entrée du Hezbollah (un groupe chiite au Liban et essentiellement un mandataire iranien) dans les combats aux côtés du Hamas, cela pourrait certainement compliquer la situation globale pour Israël. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer les capacités de combat du Hezbollah. Au cours du conflit armé en Syrie, elle ne s’est pas révélée être une force militaire redoutable, ce que les experts militaires russes savent bien.

Un problème plus important et plus complexe pour l’armée israélienne est que, dans la bande de Gaza densément peuplée, il est pratiquement impossible de séparer les cibles du Hamas des civils, d’autant plus que les terroristes utilisent la population comme bouclier humain.

Les dirigeants israéliens doivent être aussi catégoriques que possible quant aux objectifs stratégiques de ce conflit. Il ne fait aucun doute que leurs forces modernes et de haute technologie sont capables de vaincre de front les formations du Hamas. L’armée israélienne a déjà repris le contrôle de tous les territoires et centres de population précédemment capturés par les terroristes.

Il est toutefois peu probable que le conflit prenne fin avec le maintien de l’armée israélienne aux frontières. Quoi qu’il en soit, il faut être tenté d’infliger de telles pertes aux formations du Hamas que le mouvement oublie toute lutte armée pendant de nombreuses années.

Par conséquent, les armes les plus avancées de Tsahal, y compris de puissantes bombes anti-bunkers, seront bientôt utilisées. En outre, Israël doit récupérer ses prisonniers de guerre et ses otages. Cela signifie qu’une opération militaire générale à Gaza (les politologues appellent généralement cela une opération terrestre) va commencer d’un jour à l’autre.

On ne peut donc pas exclure que l’ensemble du territoire de l’enclave palestinienne soit bientôt sous le contrôle des Israéliens.