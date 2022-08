Mikhaïl Gorbatchev, qui a piloté l’éclatement soviétique, est mort à 91 ans

MOSCOU (AP) – Mikhaïl Gorbatchev, qui a entrepris de revitaliser l’Union soviétique mais a fini par libérer des forces qui ont conduit à l’effondrement du communisme, à l’éclatement de l’État et à la fin de la guerre froide, est décédé mardi. Le dernier dirigeant soviétique avait 91 ans.

Gorbatchev est décédé des suites d’une longue maladie, selon un communiqué de l’hôpital clinique central de Moscou. Aucun autre détail n’a été donné.

Bien qu’au pouvoir depuis moins de sept ans, Gorbatchev a déclenché une série de changements à couper le souffle. Mais ils l’ont rapidement dépassé et ont entraîné l’effondrement de l’État soviétique autoritaire, la libération des nations d’Europe de l’Est de la domination russe et la fin de décennies d’affrontement nucléaire Est-Ouest.

Son déclin était humiliant. Son pouvoir désespérément sapé par une tentative de coup d’État contre lui en août 1991, il passa ses derniers mois au pouvoir à regarder république après république déclarer son indépendance jusqu’à sa démission le 25 décembre 1991. L’Union soviétique tomba dans l’oubli le lendemain.

Un quart de siècle après l’effondrement, Gorbatchev a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait pas envisagé d’utiliser une force généralisée pour tenter de maintenir l’URSS unie parce qu’il craignait le chaos dans le pays nucléaire.

« Le pays était chargé à ras bord d’armes. Et cela aurait immédiatement plongé le pays dans une guerre civile », a-t-il déclaré.

À la fin de son règne, il était impuissant à arrêter le tourbillon qu’il avait semé. Pourtant, Gorbatchev a peut-être eu un plus grand impact sur la seconde moitié du XXe siècle que toute autre personnalité politique.

“Je me vois comme un homme qui a lancé les réformes nécessaires pour le pays, pour l’Europe et le monde”, a déclaré Gorbatchev à l’AP dans une interview en 1992 peu après avoir quitté ses fonctions.

« On me demande souvent, est-ce que j’aurais tout recommencé si c’était à refaire ? Oui en effet. Et avec plus de persévérance et de détermination », a-t-il déclaré.

Gorbatchev a remporté le prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la guerre froide et a passé ses dernières années à recueillir des distinctions et des récompenses aux quatre coins du monde. Pourtant, il était largement méprisé à la maison.

Les Russes l’ont blâmé pour l’implosion de l’Union soviétique en 1991 – une superpuissance autrefois redoutable dont le territoire s’est fracturé en 15 nations distinctes. Ses anciens alliés l’ont abandonné et en ont fait un bouc émissaire des troubles du pays.

Sa course à la présidence en 1996 était une blague nationale et il a recueilli moins de 1 % des voix. En 1997, il a eu recours à la réalisation d’une publicité télévisée pour Pizza Hut afin de gagner de l’argent pour sa fondation caritative.

Gorbatchev n’a jamais cherché à démanteler le système soviétique. Il voulait l’améliorer.

Peu de temps après avoir pris le pouvoir, Gorbatchev a lancé une campagne pour mettre fin à la stagnation économique et politique de son pays, en utilisant la « glasnost », ou ouverture, pour l’aider à atteindre son objectif de « perestroïka », ou restructuration.

Dans ses mémoires, il a dit qu’il avait longtemps été frustré que dans un pays aux immenses ressources naturelles, des dizaines de millions de personnes vivent dans la pauvreté.

Une fois qu’il a commencé, un geste en a entraîné un autre : il a libéré des prisonniers politiques, autorisé un débat ouvert et des élections multi-candidats, donné à ses compatriotes la liberté de voyager, stoppé l’oppression religieuse, réduit les arsenaux nucléaires, établi des liens plus étroits avec l’Occident et n’a pas résisté à la chute des régimes communistes dans les États satellites d’Europe de l’Est.

Mais les forces qu’il a déchaînées lui ont rapidement échappé.

Des tensions ethniques longtemps réprimées ont éclaté, déclenchant des guerres et des troubles dans des points chauds tels que la région du sud du Caucase. Les grèves et les troubles sociaux ont suivi les hausses de prix et les pénuries de biens de consommation.

Des élections compétitives ont également produit une nouvelle génération de politiciens populistes qui ont défié les politiques et l’autorité de Gorbatchev. Le chef d’entre eux était son ancien protégé et éventuel ennemi juré, Boris Eltsine, qui est devenu le premier président de la Russie.

“Le processus de rénovation de ce pays et d’apport de changements fondamentaux au sein de la communauté internationale s’est avéré beaucoup plus complexe que prévu à l’origine”, a déclaré Gorbatchev à la nation alors qu’il démissionnait.

« Cependant, reconnaissons ce qui a été accompli jusqu’à présent. La société a acquis la liberté ; elle a été libérée politiquement et spirituellement. Et c’est la réalisation la plus importante.

Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est né le 2 mars 1931 dans le village de Privolnoye, dans le sud de la Russie. À 15 ans, il aidait son père à conduire une moissonneuse-batteuse après l’école et pendant les étés torrides et poussiéreux de la région.

Sa performance lui a valu l’ordre du Drapeau rouge du travail, une distinction inhabituelle pour un jeune de 17 ans. Ce prix et l’expérience du parti de ses parents l’ont aidé à être admis en 1950 dans la meilleure université du pays, l’État de Moscou.

Là, il a rencontré sa femme, Raisa Maximovna Titorenko, et a rejoint le Parti communiste.

Son début de carrière coïncide avec le « dégel » amorcé par Nikita Khrouchtchev. En tant que jeune responsable de la propagande communiste, il a été chargé d’expliquer le 20e Congrès du Parti qui a révélé la répression de millions de personnes par le dictateur soviétique Josef Staline aux militants locaux du parti.

Il a été élu au puissant Comité central du parti en 1971, a repris la politique agricole soviétique en 1978 et est devenu membre à part entière du Politburo en 1980.

Chemin faisant, il a pu voyager en Occident, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et au Canada. Ces voyages ont eu un effet profond sur sa pensée, ébranlant sa croyance en la supériorité du socialisme de style soviétique.

« La question me hantait : pourquoi le niveau de vie dans notre pays était-il plus bas que dans les autres pays développés ? rappelle-t-il dans ses mémoires.

Mais Gorbatchev a dû attendre son tour. Le dirigeant soviétique Leonid Brejnev est décédé en 1982 et a été remplacé par deux autres dirigeants gériatriques : Yuri Andropov, le mentor de Gorbatchev, et Konstantin Chernenko.

Ce n’est qu’en mars 1985, à la mort de Tchernenko, que le parti a finalement choisi un homme plus jeune pour diriger le pays : Gorbatchev. Il avait 54 ans.

Son mandat a été rempli de périodes difficiles, notamment le retrait militaire soviétique d’Afghanistan et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

Mais à partir de novembre 1985, Gorbatchev a entamé une série de sommets captivants avec des dirigeants mondiaux, en particulier les présidents américains Ronald Reagan et George Bush, qui ont conduit à des réductions profondes et sans précédent des arsenaux nucléaires américains et soviétiques.

Après avoir regardé pendant des années un défilé de dirigeants insignifiants au Kremlin, les dirigeants occidentaux se sont pratiquement évanouis devant le charmant et vigoureux Gorbatchev et sa femme élégante et intelligente.

Mais les perceptions étaient très différentes chez nous, où l’économie soviétique branlante s’est effondrée, entraînant d’énormes difficultés économiques pour les 290 millions d’habitants du pays.

Plus récemment, Gorbatchev a oscillé entre la critique et l’éloge modéré du président russe Vladimir Poutine, qui a été attaqué pour avoir fait marche arrière sur les réalisations démocratiques des époques Gorbatchev et Eltsine.

Alors qu’il a déclaré que Poutine avait beaucoup fait pour restaurer la stabilité et le prestige de la Russie après la décennie tumultueuse qui a suivi l’effondrement soviétique, Gorbatchev a protesté contre les limitations croissantes de la liberté des médias.

Gorbatchev s’est également prononcé contre l’invasion de l’Ukraine par Poutine. Un jour après l’attaque du 24 février, il a publié une déclaration appelant à “une cessation rapide des hostilités et un début immédiat des négociations de paix”.

“Il n’y a rien de plus précieux au monde que les vies humaines. Les négociations et le dialogue sur la base du respect mutuel et de la reconnaissance des intérêts sont le seul moyen possible de résoudre les contradictions et les problèmes les plus aigus », a-t-il déclaré.

___

Vladimir Isachenkov et Kate de Pury à Moscou y ont contribué.

Jim Heintz, Associated Press