Mikhaïl Gorbatchev : Le garçon du village dont l’instinct démocratique et l’aversion pour les armes nucléaires ont changé le XXe siècle | Nouvelles du monde

Mikhaïl Gorbatchev était un garçon du village d’origine russo-ukrainienne qui a changé le cours de l’histoire du XXe siècle.

Un homme dont les convictions profondes quant aux dangers d’une guerre nucléaire ont redéfini les relations de l’Union soviétique avec l’Occident et dont l’instinct démocratique a conduit à la liberté de centaines de millions de personnes alors que le rideau de fer tombait.

Il est arrivé au pouvoir en 1985 lorsque l’URSS était considérée comme l’empire du mal, enfermé dans une course aux armements nucléaires avec les États-Unis.

Au cours de ses six années au pouvoir, il supervisera la fin de la guerre froide mais aussi l’effondrement de son propre pays, l’Union soviétique, déchirée par les tensions socio-économiques que ses politiques réformistes ont déclenchées.

Son décès survient à un moment où les valeurs ouvertes et démocratiques qu’il a épousées ont été dépouillées russe vie politique et le travail de sa vie sur le désarmement nucléaire presque entièrement annulés.

Après la mort de Konstantin Chernenko en 1985, Gorbatchev était considéré comme un nouveau type de dirigeant soviétique.

Image:

Mikhaïl Gorbatchev s’exprimant lors des célébrations du Jour de la Victoire en mai 1985, peu de temps après avoir été nommé président de l’Union soviétique. Image : AP



Jeune et vigoureux par rapport à ses prédécesseurs âgés, il avait un charme facile, s’engageant avec le peuple, pataugeant dans les foules avec un sourire et une oreille attentive, le tout stratégiquement diffusé via la télévision d’État pour présenter ce nouveau leader comme une bouffée d’air frais dans ce que était devenu une superpuissance socialiste obsolète.

Mais l’économie dont Gorbatchev a hérité était défaillante. Il savait que l’Union soviétique ne pouvait plus se permettre la guerre froide ou son énorme budget de défense et s’est mis à courtiser les dirigeants mondiaux, essayant de les convaincre que l’URSS n’était plus une menace.

Image:

Mikhaïl Gorbatchev discute avec des éclaireurs polonais alors qu’il se promène dans la vieille ville de Varsovie lors d’une visite en 1988. Photo : AP



À la Maison Blanche, il a trouvé un président qui était tout aussi intéressé par la réduction des armes nucléaires.

Deux ans après son entrée en fonction, Gorbatchev a signé le Traité sur les forces nucléaires intermédiaires avec Ronald Reagan, éliminant toute une classe d’armes nucléaires et freinant la course aux armements nucléaires.

Image:

Ronald Reagan (à droite) et Mikhaïl Gorbatchev signent le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) en 1987



Image:

L’ancien président Ronald Reagan (à droite) conduit l’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev (à gauche) dans une jeep au ranch de Reagan PIC:AP



Quatre ans plus tard est venu un autre accord de signature, le traité de réduction des armes stratégiques (START) signé avec George HW Bushqui a encore réduit les arsenaux nucléaires des superpuissances.

Son aversion pour les armes nucléaires découlait en partie de la Tchernobyl désastre nucléaire. Il a fallu seize jours à Gorbatchev pour rendre public ce qui s’était passé, mais ce fut un tournant pour lui, révélant les terribles conséquences de l’énergie nucléaire.

Image:

Le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev avec le président américain George Bush lors d’un sommet



Il était déterminé à ce que les échecs découverts par Tchernobyl ne fassent qu’accélérer le rythme de ses réformes.

Il s’agissait de la perestroïka (restructuration) et de la glasnost (ouverture) – des tentatives pour revigorer l’économie soviétique stagnante et se débarrasser des aspects les plus totalitaires de la vie soviétique en permettant au moins une certaine liberté d’expression.

Des groupes de rock auparavant underground ont commencé à se produire sur scène. « Peremen ! » de Viktor Tsoï ! résumait l’ambiance de l’époque. “Nos cœurs exigent un changement”, disait le refrain et les gens le ressentaient aussi.

En 1989, Gorbatchev a retiré les dernières troupes soviétiques de Afghanistan après une campagne désastreuse de dix ans.

Image:

Des soldats soviétiques à l’air fatigué quittent Kaboul pour rentrer chez eux en Union soviétique en mai 1988. Photo : AP



Lorsque le mur de Berlin est tombé la même année, il a refusé d’intervenir alors même que les régimes communistes d’Europe de l’Est s’effondraient.

Lire la suite : Comment le mur de Berlin a divisé l’Europe jusqu’à sa chute en 1990

Il reçoit le prix Nobel de la paix l’année suivante.

Mais au sein de l’Union soviétique, la popularité de Gorbatchev s’effondrait.

Image:

Mikhail Gorbatchev reçoit les applaudissements du public à Oslo alors qu’il entre pour donner une conférence Nobel en 1991, un an après avoir remporté le prix de la paix. Photo : AP



Économiquement, la perestroïka ne fonctionnait pas.

La vision de Gorbatchev était de réformer l’Union soviétique, mais les impulsions nationalistes motivées par la glasnost s’accéléraient dans les républiques soviétiques et à Moscou, Gorbatchev devait trouver un équilibre délicat entre la vieille garde communiste et les réformateurs radicaux qui estimaient qu’il n’en faisait pas assez. .

En août 1991, des chars sont entrés sur la Place Rouge alors que les extrémistes conservateurs tentaient un coup d’État.

Gorbatchev, en vacances en Crimée, est assigné à résidence. Mais le peuple a repoussé sous la direction du rival politique de Gorbatchev, Boris Eltsine, qui a rassemblé les foules devant le palais présidentiel.

Des civils non armés ont fait face aux chars.

Six ans de libertés croissantes sous Gorbatchev leur avaient donné du courage et quelque chose qui valait la peine de se battre.

Image:

Les gens montent à bord d’un véhicule blindé de transport de troupes soviétique et tentent de bloquer son avance près de la Place Rouge à Moscou, après qu’un groupe de hauts responsables communistes ait tenté d’évincer Gorbatchev en août 1991. Photo : AP



Au bout de trois jours, le coup d’État a échoué et Gorbatchev est retourné avec sa famille à Moscou.

Mais l’équilibre du pouvoir avait changé de lui.

En novembre, Eltsine, qui était président de la république de Russie, a interdit le parti communiste et un mois plus tard, avec son biélorusse et ses homologues ukrainiens, il a déclaré une communauté d’États indépendants, rendant ainsi l’URSS obsolète.

Image:

Mikhaïl Gorbatchev signe le décret abandonnant le contrôle des armes nucléaires à Boris Eltsine le jour de Noël 1991. Photo : AP



Le jour de Noël 1991, Gorbatchev n’avait d’autre choix que de démissionner et l’Union soviétique n’était plus.

À ses côtés tout au long était Raisa, l’amour de sa vie et son avocat le plus proche.

Le couple s’est rencontré à l’université de Moscou et s’est marié pendant 46 ans. Elle est décédée d’une leucémie en 1999.

“Quand elle est morte, ma vie m’a été enlevée”, a déclaré Gorbatchev.

Image:

Le président américain Ronald Reagan (à gauche), la première dame Nancy Reagan (2e à gauche), Mikhail Gorbachev, à droite, et son épouse Raisa Gorbachev (2e à droite) en décembre 1987. Pic : AP



Célébré à l’étranger, son héritage chez lui a été conflictuel – beaucoup lui reprochant de ne pas avoir donné suite à ses réformes économiques et du chaos et de la pauvreté généralisée que les Russes ont endurés après l’effondrement de l’Union soviétique.

Mais il est resté une voix morale en Russie, poursuivant son travail par le biais de son propre fonds pour la recherche socio-politique, mieux connu sous le nom de Fondation Gorbatchev, et de Green Cross International, une organisation environnementale basée à Genève.

Image:

Gorbatchev lors d’une conférence de presse lors d’une foire alimentaire à Cologne en 2003 après le marquage commercial ‘Gorbatchev’ et ‘Gorby’



Dans les entretiens plus tard dans la vie, la longueur de ses réponses était souvent compensée par le scintillement dans ses yeux. Et ceux qui ont la chance de l’engager pourraient également avoir droit à une chanson.

Vivant dans les années 90, Mikhaïl Gorbatchev citait la phrase que son père lui avait dite à son retour de la Seconde Guerre mondiale.

“Nous nous sommes battus jusqu’à ce que nous manquions de combat”, a-t-il déclaré. “C’est comme ça qu’il faut vivre.”