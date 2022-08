Mikhaïl Gorbatchev : l’ancien dirigeant soviétique est décédé à l’âge de 91 ans | Nouvelles du monde

L’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev est décédé à l’âge de 91 ans, selon les médias russes.

Son bureau a déclaré plus tôt qu’il suivait un traitement à l’hôpital clinique central de Moscou.

Il est décédé des suites d’une longue maladie, a déclaré l’établissement médical cité par les agences de presse.

Image:

Mikhaïl Gorbatchev avec l’ancien président américain Ronald Reagan lors d’une réunion à Reykjavik, en Islande, en octobre 1986. Photo : AP



Hommages à l’homme qui a provoqué la fin de la guerre froide – mises à jour en direct

Président de la Russie Vladimir Poutine a exprimé ses plus sincères condoléances et enverra un télégramme officiel à sa famille, selon un porte-parole du Kremlin.

L’une des figures les plus importantes de la fin du XXe siècle, Monsieur Gorbatchev était connu pour avoir mis fin à la guerre froide sans effusion de sang, mais n’a pas réussi à empêcher l’éclatement de l’Union soviétique en 1991.

Lauréat du prix Nobel de la paix en 1990, il a forgé des accords de réduction des armements avec les États-Unis, y compris l’ancien président Ronald Reagan, et des partenariats avec les puissances occidentales pour supprimer le rideau de fer qui divisait l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale pour amener la réunification de l’Allemagne.

Lorsqu’il est devenu secrétaire général du Parti communiste soviétique en 1985, à l’âge de 54 ans, il a entrepris de revitaliser le système communiste et de façonner une nouvelle union basée sur un partenariat plus égalitaire entre les 15 républiques de l’URSS – Russie, Ukraine, Géorgie, Biélorussie, Ouzbékistan , Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Turkménistan, Tadjikistan, Lettonie, Lituanie et Estonie.

Mais en l’espace de six ans, le communisme et l’Union se sont effondrés.

Il a tenté des réformes politiques et économiques simultanément et à une échelle trop ambitieuse, déchaînant des forces qu’il ne pouvait pas contrôler.

Image:

M. Gorbatchev s’adresse à un groupe de 150 chefs d’entreprise à San Francisco en juin 1990. Photo : AP



Alors que les manifestations pro-démocratie balayaient les nations du bloc soviétique d’Europe de l’Est communiste en 1989, il s’est abstenu d’utiliser la force – contrairement à ses prédécesseurs qui avaient déployé des chars pour écraser les soulèvements en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968.

Cependant, les manifestations ont alimenté les aspirations à l’autonomie des républiques et le dernier dirigeant soviétique n’a pas anticipé la force du sentiment nationaliste.

La « Glasnost » a enhardi les nationalistes

La politique de « glasnost » – la liberté d’expression – de M. Gorbatchev a permis une critique auparavant impensable du parti et de l’État, mais a également enhardi les nationalistes qui ont commencé à faire pression pour l’indépendance dans les pays baltes et plus tard ailleurs.

Sa série de réformes extraordinaires l’a rapidement dépassé et a entraîné l’effondrement de l’État autoritaire.

Lire la suite:

Garçon du village dont l’instinct démocratique et l’aversion pour les armes nucléaires ont changé le 20e siècle

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:46

Mikhaïl Gorbatchev rencontre Margaret Thatcher en 1987



Son pouvoir a été sapé par une tentative de coup d’État contre lui en août 1991, et il a passé ses derniers mois au pouvoir à regarder république après république déclarer son indépendance jusqu’à ce qu’il démissionne le jour de Noël de la même année.

Le lendemain, l’Union soviétique est officiellement dissoute.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est dit “attristé d’apprendre le décès de Gorbatchev”.

Il a tweeté qu’il “a toujours admiré le courage et l’intégrité dont il a fait preuve pour mener la guerre froide à une conclusion pacifique”.

“A une époque d’agression de Poutine en Ukraine, son engagement inlassable à ouvrir la société soviétique reste un exemple pour nous tous.”

Image:

Photo : AP



Mais de nombreux Russes n’ont jamais pardonné à M. Gorbatchev les turbulences que ses réformes ont déclenchées, car ils estimaient que la chute subséquente de leur niveau de vie était un prix trop élevé à payer pour la démocratie.

Il a déclaré plus tard qu’il n’avait pas envisagé d’utiliser une force généralisée pour essayer de garder l’URSS unie parce qu’il craignait le chaos dans une nation nucléaire.

“Le pays était chargé à ras bord d’armes. Et cela aurait immédiatement plongé le pays dans une guerre civile”, a-t-il déclaré.

Jonathan Eyal, du groupe de réflexion Royal United Services Institute, a déclaré : “Il ne croyait pas que l’Union soviétique était en fait un empire en soi de nations qui ne voulaient pas être enchaînées.

“Comme tous les dirigeants soviétiques, et oserais-je dire comme les dirigeants russes aujourd’hui, il considérait l’Union soviétique comme synonyme de Russie et il ne pouvait tout simplement pas comprendre pourquoi les nations voulaient être indépendantes.”